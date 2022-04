Azijske burze prate pad Wall Streeta

Podijeli:







Izvor: Kazuhiro NOGI / AFP

Na azijskim su burzama u petak cijene dionica pale, kao i na Wall Streetu dan prije, a najviše u Kini jer tamošnja središnja banka nije smanjila ključne kamatne stope, premda su se očekivali novi monetarni poticaji.

Na Tokijskoj je burzi Nikkei indeks oko 7,00 sati bio u minusu 0,3 posto, dok su cijene dionica u Južnoj Koreji i Šangaju pale između 0,5 i 0,7 posto. U Hong Kongu, Australiji, Singapuru i još nekim zemljama regije danas se zbog uskršnjih blagdana ne radi.

Najviše su pale cijene dionica u Šangaju jer su ulagači razočarani zbog nedostataka novih gospodarskih poticaja.

Kako se zbog strogih mjera u cilju suzbijanja širenja koronavirusa rast gospodarstva usporava, analitičari su očekivali da će kineska središnja banka smanjiti kamatne stope. No, to nije učinila. „To je iznenadilo ulagače, s obzirom na oštro usporavanje rasta gospodarstva i pozive političkih vlasti na nove monetarne poticaje. Ovo pokazuje da središnja banka nije baš voljna agresivno olabaviti monetarnu politiku. No, mislimo da nema puno izbora i da će uskoro to morati učiniti”, kaže Julian Evans-Pritchard, ekonomist u tvrtki Capital Economics.

Ni na ostalim burzama jutros ne vlada bolje raspoloženje jer je ulagače razočarao jučerašnji pad cijena dionica na Wall Streetu.

Posljedica je to solidnih, ali ne i impresivnih poslovnih rezultata američkih kompanija i banaka.

Još i više ulagače zabrinjava visoka inflacija, koja se u SAD-u kreće na najvišim razinama u 40 godina, zbog čega američka središnja banka najavljuje agresivno povećanje ključnih kamatnih stopa.

John Williams, predsjednik ogranka Feda u New Yorku, kazao je jučer da je povećanje kamata za pola postotnog boda u svibnju ‘vrlo razumna opcija’, što pokazuje da čak i oprezniji čelnici Feda podržavaju brže zaoštravanje monetarne politike.

Dolar ojačao, euro pod pritiskom

Zbog toga je na valutnim tržištima vrijednost dolara prema košarici valuta znatno porasla.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se oko 100,47 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,68 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti skočio s jučerašnjih 125,35 na 126,35 jena, najvišu razinu u 20 godina.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,0815 dolara, nedaleko najniže razine u dvije godine, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,0905 dolara.

Za razliku od Feda, koji najavljuje agresivno povećanje kamata, Europska središnja banka (ECB) je suzdržana po tom pitanju.

Predsjednica ECB-a Christine Lagarde kazala je jučer, nakon redovne sjednice čelnika banke, da nema jasnog vremenskog okvira kada bi ECB mogla početi povećavati kamate i da bi to moglo biti tjednima, pa i mjesecima nakon što središnja banka ukine programe poticaja u trećem tromjesečju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.