Azijske burze porasle, dolar oslabio

Ilustracija

Na azijskim su burzama u srijedu cijene dionica porasle, kao i na Wall Streetu dan prije, jer je ulagače ohrabrio napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine, dok je vrijednost dolara prema košarici valuta pala.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica, bez japanskih, bio je oko 7,00 sati u plusu 1 posto.

Na Tokijskoj je burzi Nikkei indeks pao 1,4 posto, dok su cijene dionica u Južnoj Koreji, Australiji, Hong Kongu i Šangaju porasle između 0,2 i 1,3 posto.

Azijske burze prate smjer Wall Streeta, gdje su jučer cijene dionica porasle četvrti dan zaredom. Dow Jones ojačao je 0,97 posto, dok je S&P 500 porastao 1,23, a Nasdaq indeks 1,84 posto.

Ulagače je ohrabrila vijest da je u mirovnim pregovorima Rusija u utorak obećala da će drastično smanjiti vojne operacije oko Kijeva, a Ukrajina je predložila neutralni status uz međunarodna jamstva da će biti zaštićena od napada.

„S jedne strane, dolaze pozitivne vijesti u vezi Ukrajine i tržište se nada mirovnom sporazumu u određenom trenutku. Stoga su ulagači skloniji rizičnijim investicijama. No, zabrinjava inflacija, pa se vodi rasprava o tome prijeti li SAD-u recesija”, kaže Shane Oliver, glavni ekonomist u tvrtki AMP Capital.

U SAD-u se, naime, inflacija kreće na najvišim razinama u 40 godina, blizu 8 posto, zbog čega je nedavno američka središnja banka povećala ključne kamatne stope po prvi put od 2018. godine, za 0,25 postotnih bodova.

No, jasno je da to neće biti dovoljno za suzbijanje tako visoke inflacije, pa se očekuje da će u svibnju Fed dodatno povećati kamate za 0,50 postotnih bodova, a do kraja godine još u nekoliko navrata.

No, tako naglo povećanje cijene novca moglo bi usporiti rast najvećeg svjetskog gospodarstva, a možda čak, upozoravaju pojedini analitičari, izazvati recesiju.

I dok su jutros gotovo sve azijske burze porasle, japanski Nikkei indeks znatno je pao, nakon što je jučer dosegnuo najvišu razinu u dva mjeseca. Pad indeksa posljedica je, kažu analitičari, povlačenja dijela zarade s tržišta na kraju poslovne godine.

Dolar pao, cijene nafte porasle

Na valutnim tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta znatno pala.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se oko 98,20 bodova, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,05 bodova.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti pao s jučerašnjih 124,25 na 122,30 jena, pa je skliznuo s najviše razine u šest godina.

Američka je valuta oslabila i u odnosu na europsku, pa je cijena eura dosegnula 1,1110 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,0995 dolara.

Cijene su nafte, pak, blago porasle, nakon dva dana pada. Na londonskom je tržištu jutros cijena barela ojačala 0,60 posto, na 110,90 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,61 posto, na 104,85 dolara.

