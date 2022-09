Podijeli:







Izvor: Shutterstock

Pale se alarmi u globalnoj ekonomiji zbog visoke inflacije, drastičnih povećanja kamatnih stopa, i rata u Ukrajini. Po modelu vjerojatnosti kojeg koriste financijski analitičari Ned Davis Research, trenutno je vjerojatnost da ćemo ući u globalnu recesiju 98.1%, javlja CNN.

Taj postotak je toliko visok samo u razdobljima velikog pada ekonomije, zadnji put 2020. godine, kao i za vrijeme globalne financijske krize 2008. i 2009.

“Ovo ukazuje da je već neko vrijeme u porastu rizik od velike globalne recesije u 2023.”, rekli su ekonomisti u komentaru analize Ned David Research objavljene u petak.

I dok središnje banke pojačavaju mjere u pokušaju da obuzdaju inflaciju, raspoloženje ekonomista i investitora je sve tmurnije, piše CNN.

Smanjene projekcije rasta

Sedam od deset ekonomista koje je anketirao Svjetski gospodarski forum (WEF) rekli su da je globalna recesija barem “donekle izgledna”, po izvještaju koji je objavljen u srijedu. Ekonomisti su općenito snizili projekcije rasta, i očekuju da će realni iznosi plaća nastaviti padati još ove i sljedeće godine.

Zbog velikog rasta cijena hrane i energije mnogi su zabrinuti da bi visoki troškovi života mogli dovesti do socijalnih nemira u nekim dijelovima svijeta. Čak 79% ekonomista koje je anketirao WEF očekuju da će sve veće cijene dovesti do nemira u zemljama niskog prihoda (do $1,036 bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika), dok za zemlje visokog prihoda (s više od $12,535) to očekuje samo 20% njih.

Investitori su također sve više zabrinuti zbog stanja globalne ekonomije, sudeći po Dow Jones indeksu koji je u ponedjeljak skliznuo u tzv. bear market, što znači da je vrijednost tog dioničkog indeksa pala 20%, po prvi put od ožujka 2020.

Očekuju veliki pad burze

“Naša glavna pretpostavka je da ćemo vidjeti veliki pad burze do kraja 2023. godine,” rekao je milijarder i investitor Stanley Druckenmiller na CNBC-ovoj konferenciji o investicijama u srijedu. “Bilo bi zapanjujuće da ne doživimo recesiju u 2023.”, dodao je.

Čak su i vodeći ljudi američke središnje banke, Federalnih rezervi, morali priznati da je sve veći rizik od ekonomskog pada. No još uvijek postoje oaze optimizma, osobito u SAD-u, najvećoj svjetskoj ekonomiji.

Američko tržište rada još uvijek je na povijesno visokim razinama, sa stopom nezaposlenosti koja je najniža još od 1969. Osobna potrošnja je i dalje dobra, a profiti korporacija se drže stabilno.

Neki se nadaju da bi najgora inflacija u Americi unatrag 40 godina u sljedećih nekoliko mjeseci mogla popustiti, jer bi se ponuda na tržištu trebala izjednačiti s potražnjom.

Analitičari Neda Davisa kažu da iako rizik od recesije i dalje raste, njihov model vjerojatnosti recesije primijenjen na američku ekonomiju je još uvijek “na samom dnu.”

“Nema uvjerljivih dokaza da je SAD trenutno u recesiji”, napisali su u svom izvještaju.