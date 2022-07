Analitičar: Živjeli smo u zabludi niskih kamatnih stopa

Podijeli:







Ekonomski analitičar Andrej Grubišić u N1 Studiju uživo govorio je o inflaciji i ekonomskim očekivanjima za nadolazeće razdoblje.

“Rat u Ukrajini doprinio je inflaciji, ali neki ljudi guraju mitove da je to glavni i jedini razlog inflacije. Tiskanje novaca je bio fenomen koji smo vidjeli posljednjih desetak godina u Europskoj uniji. Sav taj natiskan novac počeo je gurati cijene nekretnina, dionica i obveznica. Onda smo imali paradoksalnu situaciju u kojoj su prinosi na obveznice gotovo pali na nulu, a u nekim slučajevima i negativni. Zatim se to počelo prelijevati i na realnu sferu. Uz to, imali smo i zatvaranje zbog covida koje je dolijevalo ulje na vatru, rekao je Grubišić.

Uvjeren je da su tiskanje novca i zatvaranje ekonomije mnogo više doprinijeli inflaciji nego rat u Ukrajini.

“U tom natiskanom novcu vidim i dalje velike pritiske koji će biti prisutni u nadolazećem periodu. Teško mi je zamisliti scenarij u kojem će se bez povlačenja novca bez realne podloge smanjiti inflatorni pritisak”, rekao je.

‘Zabluda niskih kamatnih stopa’

Navodi da “moramo prihvatiti činjenicu da inflacija ima posljedicu koje ljudi nisu svjesni, a to je oporezivanje bez legislative”.

“Imamo 200 ili 300 milijardi kuna depozita hrvatskih građana u financijskim institucijama, gdje sto jedinica danas ne može kupiti istu količinu dobara ili usluga nego rije dvije godine. Zato se zalažem da se obuzda inflacija, pa iako i pod cijenu recesije”, rekao je.

Kaže da smo “živjeli u zabludi niskih kamatnih stopa”.

“Svi smo u prosjeku naučeni na neki standard i komociju. Živimo puno bolje nego naši roditelji i djedovi. Ako smo se naučili na razinu 100, i padnemo na razinu 90, to će se zvati recesija”, rekao je.

Kaže da očekuje recesiju i depresiju.

“Nisam veoma optimističan. Imamo jako duboku državu i gotovo dvije trećine pučanstva koji su s njom povezani. To je pre velik broj interesnih skupina. Neki imaju i prava kojih se ne žele odreći. Zato očekujem da će pritisak nastaviti rasti”, rekao je.

