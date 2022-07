Agenciji za odgoj i obrazovanje nedostaje radnika zbog niske plaće

Podijeli:







Saborska oporba je u petak, tijekom rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje, upozorila na nedostatak radnika jer zbog niske plaće odlaze kvalitetni kadrovi dok vladajući drže da će one omogućiti brže, kvalitetnije i efikasnije djelovanje Agencije.

Upozorivši na problem odlaska ljudi iz te Agencije, Marija Selak Raspudić (Klub Mosta) rekla je da je iz nje, koja ima nešto više od stotinu zaposlenih, otišlo tridesetak ljudi, a što govori i o stanju u toj Agenciji.

Paradoksalnim je ocijenila činjenicu da zaposlenici Agencije imaju manje plaće od onih o čijem položaju odlučuju – od nastavnika u školama. Zbog toga, drži, dolazi i do velikog izlaska djelatnika iz sustava. “Tko želi raditi u Agenciji u kojoj se njegova stručnost ne uvažava?”, upitala je.

Selak Raspudić upitala je i zašto se prijedlogom izmjena i dopuna zakona mijenjaju uvjeti za ravnatelja, a ne mijenjaju se uvjeti za djelatnike.

I Damir Bakić (Klub zeleno-lijevog bloka) upozorio je na potkapacitiranost Agencije po broju ljudi iako je ona temeljna institucija za praćenje rada učitelja i nastavnika, edukacije i sl.

Bakić je napomenuo i da je Agencija vrlo daleko od škola jer centrala i podružnice u Rijeci, Osijeku i Splitu pokrivaju vrlo velika područja zbog čega je komunikacija sa školama je više iznimka nego pravilo.

I Marijana Puljak (Klub Centra i GLAS-a) ocijenila je da nitko ne želi ići u savjetnike koji u Agenciji imaju odgovornu funkciju, ali nisu plaćeni u skladu s poslom koji obavljaju te podsjetila da imaju status javnih službenika zbog čega nisu dobili povećanje plaća kakve su dobili odgojno-obrazovni radnici.

Upitavši zašto ovaj zakon baš sada i koji je njegov smisao, Sabina Glasovac (Klub SDP-a) smatra da se stupanjem zakona na snagu može raditi kadrovske promjene. “Mislim da je to, na žalost, ključni razlog donošenja ovog zakona”, ocijenila je.

Glasovac je rekla da se iz nekog razloga pošto-poto želi mijenjati Upravno vijeće kako bi ono biralo novog ravnatelja.

Za razliku od oporbe Nikola Mažar (Klub HDZ) rekao je da će se tim prijedlogom izmjena i dopuna omogućiti brže, kvalitetnije i efikasnije djelovanje te Agencije jer će njezin Statut omogućiti sve što je potrebno savjetnicima (sistematizacija radnih mjesta, nazivi radnih mjesta i sl).

Uz to, osim Statuta, radnici će imati svog predstavnika u Upravnom vijeću Agencije te se članovi Upravnog vijeća ne će, kao do sada, birati tako da nadležno ministarstvo daje prijedlog već će se to raditi putem javnoga poziva.

