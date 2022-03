VIDEO Iz njemačke tvornice izašle prve Tesle, Elon Musk plesao s obožavateljima

Iz njemačke tvornice Grünheide izašli su prvi automobili američkog proizvođača Tesla. U Njemačkoj je otvoren prvi proizvodni pogon u Europi jer tvrtka nastoji smanjiti pritisak na svoje druge tvornice u SAD-u i Kini.

Tvornicu je posjetio i osnivač i izvršni direktor Tesle, koji je plesao i šalio se s obožavateljima.

Ovo je početak proizvodnje američkih automobila u Europi, samo dvije godine nakon što je najavljena, objavio je Reuters.

“Ovo je sjajan dan za Teslu”, rekao je Musk, prije nego što je pozdravio pokretanje kao “još jedan korak u smjeru održive budućnosti”, prenosi Reuters. Direktor Tesle oživio je sjećanja na pokretanje tvornice u Šangaju u siječnju 2020. gdje je pokazao i neke od svojih plesnih pokreta.

Očekuje se da će Musk prerezati crvenu vrpcu u novoj tvornici Giga Berlin (ili Gigafactory Berlin-Brandenburg), koja se nalazi u Grünheideu.

