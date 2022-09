Podijeli:







Izvor: Image by cfarnsworth from Pixabay

Možda vas je iznenadilo da je dvije trećine ljudi u Hrvatskoj predebelo. A onda će vas iznenaditi i ovo - 64 posto ljudi koji su ove godine poginuli u prometu nisu vezali pojas.

U Hrvatskoj je to i dalje jedan od najčešćih prekršaja, iako je vezivanje po zakonu obavezno već 40 godina. Ali obavezno je i vezati se ako sjedite otraga – a to je kod nas često kao i sredozemna medvjedica, piše RTL.

Bila je 1959. kada je prvi Volvo predstavio pojaseve u automobilu. Od tada do danas slušamo kako je važno vezati se, kako to spašava od težih ozljeda, kako je sudar pri vožnji od 50 na sat bez pojasa ekvivalentan padu s trećeg kata. Simulacije sudara, reklame – sve kako bi se vezali. No, očito još nismo kliknuli s pojasom u autu – jer čak 64 posto vozača koji su ove godine poginuli na hrvatskim prometnicama nisu bili vezani. Podaci kažu da je prošle godine nevezanih bilo 50 posto, a godinu prije 48 posto.

“Ja bih taj podatak doveo u svezu s prekršajem ne nošenja zaštitne kacige. Svi podrazumijevamo da je to normalno, da je vozač, da su putnici u autu vezani, da će motociklist nositi kacigu – međutim statistički podaci nas demantiraju”, govori Kristijan Tićak, urednik magazina Auto motor i sport.

“Nije me iznenadio taj podatak jer u Hrvatskoj se jako malo ljudi veže, a pogotovo na stražnjem sjedalu”, kaže Goran Husinec, sudski vještak za cestovni promet, tehniku i procjenu motornih vozila.

Ni ovaj iritantni zvuk, ni kazna od 1000 kuna ni vlastita sigurnost. Mnoge hrvatske vozače ništa ne motivira da zavežu pojas. Možda ste mislili da pametni znaju čemu služi pojas, ali očito nije tako – jer to je i dalje jedan od najčešćih prekršaja u prometu.

Veže se 99 posto Finaca, 98 posto Nijemaca i 94 posto Slovenaca. Talijani su najniže na ljestvici, debelo ispod svih na 62 posto. Za Hrvatsku nema podataka. Ali zna se da ima onih koji radije na eBayu za 30 kuna kupe kopču za pojas.

