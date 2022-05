Točite obično ili premium gorivo? Evo što je bolje za većinu vozača

Podijeli:







Dok cijene goriva divljaju i probijaju sve psihološke granice, većina vozača u Hrvatskoj ne razmišlja o kvaliteti natočenog goriva.

Umjesto kvalitetnog goriva koje povećava trajnost i izdržljivost vitalnih dijelova motora, aktualna vozačka realnost je borba za svaki dodatni kilometar.

No, pored ‘pištolja’ za standardno gorivo, na svakoj domaćoj benzinskoj postaji stoji i pištolj za premium gorivo.

Pod nazivima Premium, Class Plus, BS, QMax i Ecto, u Hrvatskoj se prodaju visokokvalitetna goriva sa samo jednim nedostatkom.

Trenutno se litra kvalitetnijeg Eurosupera 95 plaća oko kunu, a litra Eurodizela čak kunu i pol više od običnog.

Dakle, na pun tank od 50 litara, za premium gorivo platit ćete 70 kuna više, a na rezervoaru od 70 litara, gotovo sto kuna!

Logično pitanje glasi: Isplati li se?

Ako vozite skuplji novi auto i raspolažete s viškom novaca računica isplativosti postoji, no ako vozite rabljeni auto i važna vam je svaka kuna, isplativost postaje upitna, piše Autoklub.

Krenimo od prve, idealne varijante.

Činjenica je da su premium goriva bolja, učinkovitija i produljuju radni vijek motora. Uz to, sadrže aditive koji uklanjanju naslage nastale prilikom procesa izgaranja te povećavaju mazivost i zaštitu od korozije. Također, otpornija su na niske temperature i osiguravaju bezbrižno paljenje i neometan rad motora zimi.

Dugoročno, premium goriva su pametan izbor.

Što se tiče druge varijante, ako spadate među vozače koji toče ‘obično’ gorivo, nemate razloga za brigu, dapače.

Sva goriva na renomiranim benzinskim postajama u Hrvatskoj su vrlo kvalitetna, lišena svih neželjenih sastojaka i nečistoća. Razlike u odnosu na premium goriva su zanemariva. Pritom je važno napomenuti da premium gorivo ne pruža nikakvu dodatnu snagu ili veći doseg.

I tu dolazimo do ključnog dijela.

S prosječnom potrošnjom od osam litara, na prijeđenih 12.000 kilometara, godišnja ušteda vozača koji toči obično gorivo iznosi oko 1500 kuna. To znači da čak i ako dođe do kvara na vašem motoru, razlika u cijeni koju ste godinama plaćali za jeftinije gorivo trebala bi pokriti štetu.

Da ne bude zabune, svim vozačima preporučamo premium gorivo, no ako vas svaki posjet benzinskoj postaji baca u rebalans kućnog proračuna, odluka o vrsti goriva ne bi trebala biti teška.

Što su aditivi?

Točan kemijski sastav aditiva (dodataka) naftne kompanije drže u tajnosti, no zna se koje su im uloge. Aditivi sprečavaju nastajanje naslaga na kanalima za dovod goriva i na brizgalicama, odnosno pomažu u njihovom uklanjanju. Njima se smanjuje pjenjenje goriva, a uloga im je da zadrže viskozitet i ostala mehanička svojstva goriva, što je moguće konstantnijima u što širem temperaturnom rasponu.

Gorivo višeg oktana ne znači bolju kvalitetu

Većini je pojam oktanskog broja dobro poznat, no mali broj zna pozadinu naziva. Otklonimo odmah jednu zabludu: gorivo višeg oktanskog broja nije nužno bolje i čistije od onog s nižim – može biti i obratno. Naime, oktanski broj označava otpornost goriva, konkretno benzina, samozapaljenju, a kao analogija uzima se udio izo-oktana, kao ugljikovodika s malom sklonošću samozapaljenju, u smjesi s heptanom.

To znači da 100-oktanski benzin ima jednaku otpornost samozapaljenju kao čisti 100-postotni oktan. Viši oktanski broj preporučuje se za benzince s prednabijanjem (npr. turbo) i one s visokim omjerom kompresije, no većina motora bez ikakve opasnosti radi i s 95 oktana.

