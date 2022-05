Podijeli:







Strogi europski propisi, Euro 7 norme, direktno utječu na cijene automobila

Europska unija ima velike klimatske ciljeve, ali pitanje je u novonastalim okolnostima, ratom u Ukrajini, recesijom i gospodarskom neizvjesnošću, kako će se taj smjer odraziti na živote ljudi s prosječnim prihodima, onih koji u autosalone Bentleya, Ferrarija, Lamborghinija, pa čak i Mercedesa, BMW-a…, mogu navratiti samo kako bi se divili njihovim automobilima. Sve dok njihovu fascinaciju ne prekine prodajni savjetnik pitanjem: kako vam mogu pomoći?

Na konferenciji CahngeNOW o tome je govorio Luca de Meo direktor Renaulta i jasno naglasio da strogi europski propisi, Euro 7 norme, direktno utječu na cijene automobila i to pogotovo na cijene vozila koje su najbliže većini europskih kupaca – male gradske automobile, kompakte…

“Izračunali smo što bi Euro 7 značio za naš portfelj modela prema trenutno poznatim planovima…. Proizvodnja automobila koštala bi u prosjeku 1000 eura više i u Renaultovoj grupi imali bismo troškove oko milijardu eura. Zbog toga bi prosječno vozilo trebalo poskupjeti 1000 eura i to za tri do četiri grama smanjenja emisija CO2”, objasnio je na konferencije Change Now Luca de Meo i dodao:

“Ne možete očekivati ​​da ćete staru Nokiu s 12 tipki zamijeniti pametnim telefonom visoke tehnologije s 5G vezom i ekranom od milijun piksela, a zatim je ponuditi jeftinije od starog mobitela”, veli.

Tehnologije za smanjenje emisija su skupe i njihova ugradnja na motore ili ispušne sustave značajno bi podignula cijenu automobila. Euro 7 bi omogućio smanjenje emisije CO2 od 67% (u odnosu na 1990.) na automobilima 2030. godine, u usporedbi sa 63% kada bi aktualni Euro 6d ostao na snazi, piše Revija HAK.

