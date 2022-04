Kada za prometni prekršaj možete dobiti opomenu umjesto kazne?

Podijeli:







Izvor: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Svakom novom izmjenom Zakona o sigurnosti prometa na cestama kazne su sve rigoroznije, ali jedna daleko povoljnija odgojna mjera i dalje ostaje mogući izbor policajca pri izricanju kazne.

Instrument opomene znači da vam policajac u određenim situacijama nije dužan izreći novčanu kaznu, a u nekim situacijama ipak ne smije upotrijebiti instrument opomene, piše Oryx Asistencija.

Prema prije spomenutom zakonu, opcija opomene se može izreći za prekršaj čije se utvrđeno počinjenje kažnjava novčanom kaznom u iznosu do 1000 kuna. Preduvjet za to je da prekršitelj za slično nedjelo nije kažnjavan unazad godinu dana, kao i da se radi o lakšem prekršaju koji nije ugrozio ostale sudionike u prometu. Dakle, to su preduvjeti da bi vam policajac mogao dati opomenu. Ali, naravno, on to ne mora učiniti.

Ako ste počinili prekršaj, “pokrijte se ušima”, budite pristojni i ne lažite odgovarajući na pitanja. Policajac će prema Pravilniku o izdavanju pisanog ili usmenog upozorenja provjeriti težinu prekršaja, pitati vas jeste li kažnjavani za njega, ali i provjeriti sve činjenice u evidenciji MUP-a.

I usmena i pismena opomena ulaze u evidenciju

Ako su preduvjeti ispunjeni, policajac vam može izreći opomenu te vam održati kratki monolog o težini prekršaja, cilju opomene i opasnostima koje ovakvi prijestupi nose. Pritom imajte na umu da i usmena opomena, poput pismene, ulazi u evidenciju.

Ako je prekršaj pak teže prirode, možete odmah zaboraviti na izricanje opomene i suočiti se s kaznom.

