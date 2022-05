Koristite grijanje i hlađenje sjedala u autu? Oprez, možete izazvati probleme

Podijeli:







Izvor: Photo by Haryo Ramadantyo on Unsplash

Uz kožna sjedala u pravilu dolazi i grijanje, funkcionalnost koju naročito cijenimo zimi. Zahvaljujući grijanju sjedala prije ćemo se ugrijati nego što se ugrije kabina vozila. Nešto rjeđe automobili (uglavnom visoke klase) omogućuju i hlađenje odnosno ventiliranje sjedala.

Uz ugodu u ljetnim i zimskim mjesecima mogu se pojaviti i dugoročne neugode koje ćete liječiti godinama. Urolozi najbolje znaju o čemu je riječ, neovisno radi li se o muškarcima ili ženama.

Krenete li iz Zagreba u Njemačku zasigurno ćete željeti do cilja doći što prije, s minimalnim stajanjima i pauzama. Vjerojatno ćete i na toalet ići tek kad vas dobro „pritisne“. Međutim, to nije dobro za vaš mokraćni mjehur. Kao što za isti taj mjehur nije dobro i da vam tijekom cijelog puta u ljetnim mjesecima puše hladan zrak iz ventilacije. Oni koji imaju tegobe ili ih žele izbjeći preko nogu i tog dijela tijela stavit će nekakav prekrivač ili majicu kako bi zaštitili mjehur. Muškarci kako bi zaštitili i svoju prostatu.

Uz ventilaciju, u kabini postoji i donja zona, a to su sjedala s dodatnim funkcionalnostima poput grijanja i hlađenja. Iako se radi o ugodnom stanju, posljedice mogu biti teške i trajne, ukoliko pretjerate s korištenjem, što je za Reviju HAK-a potvrdio i jedan urolog. Pojedina sjedala u vozilima imaju nekoliko stupnjeva grijanja i hlađenja, a pretjerivanje može izazvati kronične bolesti.

Hlađenje sjedala može prouzročiti bolesti kao što je prostatitis. Dakle, svi koji imaju problema s kroničnom upalom prostate moraju paziti na hlađenje sjedala i puhanje hladnog zraka. Kao što prostata ne podnosi da putujete 10 sati i bez ikakve pauze ne obavite mokrenje. Preporuka urologa s kojim su razgovarali je da se minimalno svaka dva sata napravi pauza za odlazak u toalet. Naravno, to će dobro doći i cijelom tijelu – kičmi, nogama, rukama, vašem vratu, prokrvljenosti, mozgu… Radite li velike pauze između odlazaka u toalet, primijetit ćete odgodu funkcionalnosti mokrenja.

Već je i samo sjedenje nepovoljan položaj za prostatu koja je jako osjetljiva na prohlađivanje i kronične upale mokraćnog mjehura. Mokraćni mjehur na sve podražaje reagira stiskanjem. Žene mogu pogoršati učestalog neodgodivog mokrenja i akutizaciju mokraćnog mjehura, iako do tada nisu imale tegobe. Dugo zadržavanje mokraće, na dugim putovanjima, dovodi do prerastegnutosti mokraćnog mjehura pa se pojavljuje problem s čekanjem početka mokrenja. Govorimo o mokrenju s prepunjenim mokraćnim mjehurom. Kod muškaraca se događa da hitno moraju obaviti mokrenje, pa makar to bilo i pored prometnice, jer bi se čovjek inače pomokrio na sjedalu.

S druge strane, grijanje sjedala omogućuje blagotvorno djelovanje i dobro čini mokraćnom mjehuru i prostati te daje zaštitu od akutizacije odnosno zatajivanja funkcionalnosti. Trebali biste istovremeno pripaziti na jakost grijanja sjedala jer visoka temperatura nije dobra za testise.

Visoka temperatura na našem tijelu može dovesti do znojenja, a kad se spoje vlažno i toplo rezultat su gljivice.

Trljanjem bedara pri hodanju dolazi do neugodnog crvenila i peckanja. Ojedine su poznate ženama koje nose suknje jer trljanjem bedara dolazi i do malih ranica. Ukoliko na tijelu imate takve male ranice, a zatim grijanjem sjedala dođe do znojenja velika je šansa da ćete pogoršati situaciju. Moglo bi doći do pojave i pogoršanja gljivične infekcije u nekim tkivima i pregibima tijela.

Stoga, grijanje i hlađenje sjedala treba razumno i minimalno koristiti.

