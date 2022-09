Podijeli:







Izvor: Vladyslav Starozhylov / Alamy / Alamy / Profimedia

Teško je svakome tko trenutno treba automobil jer su rokovi isporuke dugi, tržište rabljenih automobila je prazno, a preostali rabljeni automobili su skupi. Istovremeno, vrijeme je dobro za prodavače jer svatko tko želi prodati svoje rabljeno vozilo, još uvijek može zaraditi više nego ikad prije.

Prema trenutnom AutoScout24 Indeksu cijena rabljenih automobila (AGPI), kupci rabljenih automobila u Austriji moraju u prosjeku izdvojiti 27.472 eura za rabljeni automobil.

“Poskupljenju se još ne nazire kraj. Prije pandemije u kolovozu 2019. prosječni polovni automobil koštao je 19.859 eura, što je 7.600 eura manje nego danas. Ali čak i prije godinu dana, u ljeto 2021., prosječna je cijena još uvijek bila 3.700 eura ispod trenutne razine”, objašnjava Alexander Vysek, voditelj prodaje AutoScout24 u Austriji (online burza automobila) za Neue Kronen Zeitung.

Austrijsko tržište rabljenih vozila bilježi najveći rast cijena unutar segmenata vozila u višoj srednjoj klasi i to za 17,4 posto, s prosječnom cijenom od 31.737 eura. Mali automobili posebno su popularni te bilježe povećanje cijene od 14,3 posto (prosječna cijena od 15.110 eura). Srednja klasa je u kolovozu 2022. imala je prosječnu cijenu od 25.731 euro i također je porasla za 14 posto na godišnjoj razini, a slijedi je viša klasa čija prosječna cijena trenutno iznosi 63.374 eura, piše Revija HAK.

Sa 10.473 eura, automobili stari od 10 do 20 godina koštali su oko trećinu više nego prije godinu dana. Cijena automobila starosti od 5 do 10 godina porasla je sa 16.605 eura na 21.574 eura. No i mlađi modeli poskupjeli su i do 20 posto.

