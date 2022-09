Citroën otkrio novi logotip

Citroën je otkrio novi identitet marke i logo koji je reinterpretacija originala iz 1919. godine.

Ovalni logo s amblemom dvostrukog ševrona debitirat će na novom konceptu koji će biti predstavljen za nekoliko dana, a potom će se naći na novim modelima 2023. godine.

Citroen has updated its logo and brand identity ahead of its switch to all-electric power https://t.co/186SNC6M7h pic.twitter.com/LSAYwzC2Pd