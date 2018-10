Nadarević: Živjeli smo fantastično na ovim prostorima

Mustafa Nadarević odigrao je oko 150 kazališnih uloga i radio je s najvećim rediteljima ovih prostora. Njegov talenat je mnogo puta nagrađen brojnim priznanjima. Mlađe generacije ga poznaju kao Izeta Fazlinovića iz serije "Lud, zbunjen, normalan".

"U ovim godinama se obično ima puno problema sa spavanjem. Inače ja sam nakrivo navijen, ja sam noćna ptica. Cijeli život sam radio samo po noći, kad djeca i žene idu u krevet, onda ja radim. Tako da mi je to ostalo i dan danas i onda se složilo sa mojim odmaklim godinama. Ja uzimam moj posao kao bilo koji drugi posao, vodoinstalatera, vozača, doktora... Svi ljudi rade svoj posao najbolje kako mogu. Jedino što se kod nas glumaca događa je da neki glumci uspjevaju više od drugih, zapravo imaju više sreće. Sreća vam je sreća. To je nešto najdivnije. Mi to ne znamo kad dođe. Treba sreću znati prepoznati, ja je počesto prepoznajem, i u odabiru uloga, i vidim sad sam stvarno sretan da sam dobio tu ulogu", kazao je Nadarević u Večernjem studiju N1 BiH.

Počeo je, kaže, vrlo rano kao amater u Rijeci.

"Radio sam tamo kao izbacivač. Gdje sam ja bio djevojke su dolazile stalno, ali ne zbog mene, jer nije bilo tuče. Ako se zakuha, zamolim ih da izađu i da se ispred tuku do mile volje. U Gusaru u Rijeci, ako netko ima iz Rijeke, potvrdit će. Rijeka je moja velika uspomena, tamo sam se počeo baviti glumom, recitirati, igrati neke ulogice", kazao je glumac.

Potvrdio je da je njegova prva uloga bila uloga Crvenkapice.

"To je istina. U prvom razredu osnovne škole u Zagrebu, učiteljica mi je stavila trešnje na uši i bio sam Crvenkapica zato što me htjela prezentirati u razredu. Vi živite u Sarajevu i Mustafa je normalno ime. U Zagrebu je to abnormalno ime. Djeca su vikala 'Musta otvori usta'. Došao sam baki kući plakati i onda je zamolila učiteljicu da ne piše više Mustafa nego Mujica. Nakon dva tri dana, djeca su vikala Mujica Gujica", kazao je Nadarević.

Na upit kako se dogodilo da Mustafa iz BiH dobije ulogu u Glembajevima, Nadarević je odgovorio da ga više čudi da je igrao Splićanina Duju u 'Velom mistu'.

"To mi je bio jedan veliki izazov, i nisam mogao spavati da sam uhvatio taj 'splitski'. Ima puno boljih glumaca od mene. Imamo sjajnih glumaca, rasnih, na prostoru ex Jugoslavije. Nažalost, neki odlaze prerano. Stojimo u redu i odjednom se javi nered i iz njega izlaze ovi, odlaze gore. Meni kad god ode neki kolega, imam osjećaj kao da je otišao komad mene. Mora se ići naprijed, mora se živjeti. Ja sam čovjek koji razmišlja o sutra. Novinari su neka moja velika ljubav i trebali bi biti ljubav cijeloga svijeta. Potresla me ova vijest o ubojstvu novinara. Neka velika vrijednost u ovom našem življenju su dobri novinari. Nije mi jasno da se ne pobune novinari cijeloga svijeta, kako tako da nas kidaju? Ja bih se pobunio", kazao je Nadarević.

"Kad iz jedne zemlje odlaze Židovi... Uh, to je opasno za tu zemlju. Oni su jadni došli od stradanja pa se skrasili i došli kod pravih ljudi da žive. To sve govori o onama. Živjeli smo fantastično na ovim prostorima. Sada je to podijeljeno, ovi koji su otišli, njih više nema. Sve su snažniji u tim svojim desnim razmišljanjima. Ja sam za solidarnost, za druženje, za prijateljstvo. Znalo je i prije biti nekih sukoba, ali se živjelo", poručio je Nadarević.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | Windows| i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.