Zlatko Komadina: Stečaj je ponekad novi početak

Radnicima Uljanika, podsjetimo, kasni plaća za rujan, zbog čega su pokrenuli postupak mirenja nakon kojega će, ne dobiju li plaću, u novi štrajk.

''Gorući problem u Primorsko-goranskoj županiji je brodogradnja, ali smatram da čak i kad bi »3. maj« otišao u stečaj, da ova djelatnost ne bi umrla, jer stečaj je ponekad novi početak. Propast Uljanika i »3. maja« bio bi velik udar na gospodarstvo PGŽ-a, bio bi to veliki socijalni udar, ali ne mogu baš reći da bi takav scenarij označio krah gospodarstva PGŽ-a'', odgovor je primorsko-goranskog župana Zlatka Komadine na pitanje bi li propast Uljanika i »3.maja« označila totalni krah za gospodarstvo PGŽ-a, koje mu je postavljeno u srijedu na panel raspravi u sklopu Regionalne konferencije Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, prenosi Novi list.

Konferencija je održana u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku u organizaciji Poslovnog dnevnika u sklopu projekta »Poslovni uzlet 2018.«, a okupila je čelnike lokalnih i županijskih vlasti, direktore razvojnih agencija te financijske konzultante i poduzetnike.

Da sve ide prema stečaju smatra, podsjetimo, ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.

"Sve ide prema stečaju. O tome smo govorili i prije mjesec dana kad smo govorili o one dvije plaće. De facto je prepušteno da se ove kompanije iscijede - odlaze radnici, poslovi, materijala nema. Postavlja se pitanje i što kad se isplate te tri minimalne plaće, odakle materijal, gdje su sredstva da se završe brodovi. To se može, ali ništa ne može ići bez Vlade. S druge strane, Skupština nema rješenje, skupština su vlasnici, oni bi trebali doći s novim kapitalom. Brojka se kreće se minimalno oko 200, 300 milijuna eura plus stari dugovi. Ja ne vidim kod trenutnih dioničara odakle taj kapital, a ne vidim ni interes. Vlada se obvezala na europske propise i bez novog koncepta brodogradnje koji treba doći od Vlade nema rješenja.", rekao je u Novom danu u srijedu.

Izvor: N1

Radnicima Uljanika, podsjetimo, kasni plaća za rujan, zbog čega su pokrenuli postupak mirenja nakon kojega će, ne dobiju li plaću, u novi štrajk.

Izvor: N1