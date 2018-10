Odvjetnik Anto Nobilo komentirao je u N1 studiju aferu s Milijanom Brkićem kao i procesuiranje ratnih zločina.

Komentirajući najavljeni prosvjed u Vukovaru, Nobilo je istaknuo da ljudi u sustavu koji se bave ratnim zločinima nisu ništa bolji ili lošiji od onih koji se bave korupcijom - ako smo nezadovoljni procesuiranjem korupcije i kriminala, nezadovoljni smo i procesuiranjem ratnih zločina.

Kaže da je Haški sud pomogao da na optuženičku klupu sjednu ljudi poput Miloševića i Mladića protiv kojih se u vlastitim zemljama ne bi pokretali procesi, ali da funkcija Haaškog suda nije bila utvrđivanje povijesne istine.

"Haag ne utvrđuje povijest, to rade povjesničari. Ono što su utvrdili kao pravnu činjenicu ne možete zanemariti. Vidimo zapravo da se može zanemariti, pouke iz presude šestorici su zanemarene. Napisane su povijesno neugodne stvari za Hrvatsku, to je Hrvatska zanemarila jer joj je to u interesu", smatra Nobilo.

Kaže da u istraživanju i procesuiranju ratnih zločina treba uzeti u obzir protok vremena.

"Propustili smo 20 ključnih godina da procesuiramo sve što smo mogli procesuirati. Svaka godina bit će lošija i lošija zbog prirodnog procesa umiranja svjedoka i okrivljenika... Ne treba baciti koplje u trnje, može se još uvijek utvrditi, u godinama koje dolaze bit će sve teže. Treba radnu skupinu napraviti koja će samo na tome raditi. u Državnom odvjetništvu isto. Treba korisiti bazu podataka Haškog tribunala. DORH ima pravo i ulazi u tu bazu podataka. Boljim pristupom može se doći do kvalitetnog pomaka. Do toga nećete doći prosvjedima na ulici. Ja mislim da je to samo povod. Cilj skupa je pritisak na Plenkovića, a tim skupom neće se faktički ništa riješiti", kaže odvjetnik.

Podsjetio je na šatoraške prosvjede, hod na Markov trg, iza toga je, kaže, stajao HDZ i sada im se to vraća. Dijelu HDZ-a se ne sviđa kamo Hrvatska ide pa koriste branitelje, smatra Nobilo.

Govoreći o Milijanu Brkiću, Nobilo podsjeća da je bio zamjenik ravnatelja policije i da nije ni suspendiran. Državno odvjetništvo je vidjelo da sustav stoji iza njega te da je iza njega bio ministar Tomislav Karamarko. Odvjetništvo se ponašalo politički, tvrdi Nobilo. Čini mu se da je istraga DORH-a bila površna. "Očigledno je politika odlučila da se Milijana Brkića ne odstrijeli", zaključuje.

Dodaje da je od toga prošlo sedam godina i da je sada Brkić u sukobu s predsjednikom HDZ-a te da politici sada odgovara obnavljanje afere.

Kaže da je Nacionalu netko trebao dostaviti dokumente. Podsjeća da je ministar Davor Božinović bliski suradnik Andreja Plenkovića.

"Netko iz ministarstva je doturio dokumente Nacionalu i sada Plenković može reći neka institucije rade svoj posao. Lijepo zvuči, ali nije tako", kaže Nobilo.

Smatra da u Hrvatskoj imamo državu i paradržavu. "Imamo sustav duboke države gdje su instalirani ljudi po osobnoj i stranačkoj lojalnosti... Kada su Milanović i SDP pobijedili, nisu upravljali Hrvatskom. Nisu upravljali pravosuđem, nisu ni smjeli, ali je netko drugi, nisu upravljali policijom niti tajnim službama. To je najveći problem države. Problem je što je Hrvatska premrežena ortačkim kapitalizmom. Kao što kod Brkića kum radi u Ministarstvu poljoprivrede iako je u beneficiranoj mirovini, svugdje postoje ljudi i kumovi", zaključuje Nobilo koji smatra da nam treba reforma države, ali ne zna tko će je napraviti pošto bi to za dvije najveće stranke bilo kao da same sebi pucaju u koljena.

Izvor: N1 Hrvatska

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | Windows| i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.