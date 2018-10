Kriminalist Željko Cvrtila komentirao je u Pressingu Petra Štefanića aferu SMS.

"Naravno da će institucije pokušati rekonstruirati spis, ali on bi se trebao nalaziti na barem još par mjesta. Trebao bi biti u policiji, na sudu... Nezmislivo je da se onako spisi čuvaju i ne treba se čuditi da spis može ukloniti iz neke institcuije", kaže.

"Može biti i nemar, ali mi se ne čini da je u pitanju nemar", rekao je o nestanku spisa iz DORH-a.

Što će se dogoditi s Milijanom Brkićem?

"Teško je reći. On je očito involviran u neke stvari. Ima li stvarne inkriminacije, teško je reći. Hoće se li se spis moći u potpunosti rekonstruirati... On tvrdi je dao izjavu oko toga. Hoće li se moći doći do tog zapisnika, to je druga priča", govori.

I Cvrtila smatra da je velika anomalija to što bilješke policijskih službenika nisu dokazi.

"Brkić je bačen kao šnicla psima dok lopovi pljačkaju kuću. Ako ćemo se bavit samo šniclom... Sumnjam da će se retroaktivno bilo što moći. Teško je stvari dokazivati. Ako ćemo se baviti samo šniclom, a ostaviti sustav da tako funkcionira, nsmo ništa napravili. To je problem i anomalija svih političkih opcija koje su dosad radile", kaže Cvrtila.

Tvrdi da u vrhu Ravnateljstva policije sjede ljudi kojima je mjesto u zatvoru, ali njihova imena ne otkriva jer "nema novca za tužbe".

"Moguće da je spis nestao zbog toga jer su tamo popisi ljudi, i sudac je suđenje proglasio tajnim, i nismo saznali tko su korisnici tih usluga. Ti ljudi su zbog svoje zaštite došli u poziciju da se spis ukloni", kaže.

"Kriminal nema stranačke boje. Nema ih ni način funkcioniranja sustava i kadroviranja. Potpuno isto su kadrovirali i HDZ i SDP i Most... Nitko nije zagrebao po ključu problema, promjeni načina funkcioniranja sustava", govori.

