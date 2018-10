"Visoko iznad Zemljine površine, blizu ruba svemira, naša atmosfera gubi toplinsku energiju. Ako se sadašnji trendovi nastave, gornji slojevi atmosfere bi uskoro mogli postati rekordno hladni, najhladniji otkako se počeo istraživati svemir prije 60 godina."

Hladni val sa sjevera koji će u naredna tri dana zahvatiti Europu mogao bi donijeti prvi obilniji snijeg ove jeseni.

Alpe je već zahvatio u nedjelju pa je snijeg zabijelio zapadne i sjeverozapadne dijelove na 2.500 metara nadmorske visine, a danas i one nešto niže predjele.

Zabijelit će se i slovenske Alpe na visini oko 2000 metara, a očekuje se oko 20 centimetara snijega.

Nakon toga stiže novi hladni val koji bi od srijede trebao zahvatiti naše krajeve i istočnu Europu.

Sunčevih pjega nije bilo u gotovo svim prethodnim mjesecima 2018., a ultraljubičasto zračenje je naglo opalo. Nova istraživanja pokazuju da najviši slojevi Zemljine atmosfere reagiraju i da velike hladnoće tek dolaze.

"Jasan je trend hlađenja", kaže Martin Mlynczak, iz NASA-inog istraživačkog centra Langley i dodaje:

"Visoko iznad Zemljine površine, blizu ruba svemira, naša atmosfera gubi toplinsku energiju. Ako se sadašnji trendovi nastave, gornji slojevi atmosfere bi uskoro mogli postati rekordno hladni, najhladniji otkako se počeo istraživati svemir prije 60 godina."

