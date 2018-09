Gost Pressinga s Petrom Štefanićem bio je kazališni kritičar i novinar Jutarnjeg lista Tomislav Čadež.

Postoji li mit da su Hrvati kulturniji od svojih susjeda?

"Mislim da se taj mit razgrađuje. Nastao je slomom Austro-Ugarske, a sa samim Hrvatima sumnjam da ima išta", kaže.

Hrvatsku kulturu nazvao je dosadnom.

"Dosadni smo, naša kultura, književnost, filmovi, kazalište... Višak ega i manjak rada, kakav je narod, takva je i kultura", kaže Čadež.

"Ovdje ne postoji kultura življenja s glumcima. Postoje susjedne kulture koje glumce vole i prate, takva je Mađarska, takva je Srbija. Teško je kod nas biti veliki glumac kad naš narod ne treba velike glumce i oni koji se pojave ne primjećuju ih. Gluma je narodno zanimanje i ako nema naroda, nema ni glumca", objašnjava.

"Ova histerija pametnih telefona i ekrana je dovela do toga da ljudi žele odmoriti mozak i jedini preostali izlaz je kazalište. Kazališta su puna. Isplati se raditi. Savjetujem svima da osnuju svoje družine. Vrijeme je kazališta", smatra Čadež.

Govoreći o funkcioniranju HNK, rekao je da je ta institucija ne može funkcionirati na način kako je trenutno ustrojena.

Najboljim ministrom nazvao je Antuna Vujića, a nije se htio javno odlučiti oko imena najgoreg. Govoreći o Zlatku Hasanbegoviću i sukobima koji su obilježili njegov mandat rekao je da je "njegov mandat neugodno započeo i naprasno završio".

"On je neko vrijeme obnašao dužnost ministra i za to vrijeme nije napravio ništa. Nepošteno bi bilo suditi. Ušao je u igru u 87. minuti uz opće zvižduke i na kraju je bilo 0 - 0, kao i kad je ušao", rekao je.

U Osijeku je ovih dana objavljeno ime novog intendanta HNK i prije nego što je natječaj završio.

"Licemjerno je skrivati se iza demokracije. Ravnatelj kazališta upravlja ustanovom čiji je osnivač grad, županija ili država. On odgovara svom osnivaču. Osnivač je u ruci onoga tko je na vlasti. Političari postavljaju ravnatelje na mjesta odakle oni nadziru. Naprosto su to nespretno izveli. Ja sumnjam da se ijedan jedini ravnatelj u ijednom jedinom hrvatskom gradu ikada igdje imenovao bez prethodnog dogovora s onima koji su na vlasti. To tako funkcionira. Taj natječaj može biti i interni. Naravno da je bitno da natječaj ostane, ali sam postupak da mora priložiti program i da javnost mora nešto o tome doznati jamči da neće biti potpuna neznalica. To bi i političaru koji ga postavlja štetilo", rekao je.

Ne volite Frljića?

"Pa voljeti je preteška riječ. Upozoravao sam ga da mu ne može prvi posao u životu biti radni odnos u kojemu će biti šef 300 ljudi. Talent sam po sebi ništa ne znači. Koliko je marljiv ne znam. Zasad ne mogu ništa reći protiv njegove marljivosti. Teško je suditi čovjeku kroz umjetnost. Koliko je zreo, toliko može napraviti zrelu predstavu. Njegove predstave su uglavnom infantilne i djetinjaste, napučene kičem...", govori.

O svojim kritikama na račun lijeve scene, rekao je: "Besmisleno je u ovako maloj državici gledati tko je ljevičar, a tko desničar. Sigurno nisam desničar."

"Kad se sve zbroji i oduzme Jugoslavija se raspala relativno bezbolno i s mnogo manje krvi nego što je to moglo biti. Hrvatska UDBA je prilično nadmudrila srpsku UDBU. Njihov ratni plijen je golem, pretvorba, utjecaj... U Srbiji se to nije moglo dogoditi jer su izgubili rat", rekao je govoreći o ustaško-udbaškoj podjeli u hrvatskom društvu.

Thompson i Bajaga

Je li Thompson trebao pjevati nogometašima?

"Ljudi slave uz Thompsona i htjeli su da im on zapjeva. Ne vidim ništa sporno u tome. Ne znam kad je Thompson zabranjen pa da ne bi mogao nekome pjevati. Sporna je Dalićeva izjava o onima koji su razočarani time. On nema pravo tako se odnositi prema naciji koja se ujedinila u tome. Nisu za nas navijali samo naši nego cijeli Balkan i mogao je poštovati i te navijače", rekao je. Dalić je prema njemu mogao reći da shvaća i te navijače i ispričati im se.

Što se tiče populacije branitelja koji su tražili zabranu Bajaginog koncerta i ojkanja u Petrinji, kaže da se pokušava povremeno isključiti, osobito kad se radi o Karlovcu.

"Mogu reći da ne postoji nijedan jedini koji je bio u ratu na Turnju da je protiv Bajage", kaže Čadež. "Ja sam cijele '91. slušao Bajagu i nisam jedini", kaže.

"Besposlen pop i jariće krsti", zaključio je.

