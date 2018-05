Premijer Andrej Plenković objavio je kako je potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić nakon razgovora u Banskim dvorima podnijela ostavku. On ju je prihvatio.

Nakon jučerašnjeg i današnjeg razgovora potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić i ja odlučili smo da ona danas podnese ostavku na svoju dužnost, koju sam ja prihvatio, rekao je Plenković na početku svoga obraćanja.

Istaknuo je da je Dalić dala svoj veliki doprinos, ne samo u području gospodarstva, nego i u različitim drugim reformama. "Ponajviše baveći se krizom i restrukturiranjem problema koji je došao na dnevni red ove Vlade, a to je kriza u koncernu Agrokor", rekao je i podsjetio na kontekst cjelokupne krize u Agrokoru.

Izvor: N1

"Početkom siječnja agencija Moody's krenula s procesom smanjivanja kreditnoga rejtinga kompaniji. Tada smo kao Vlada postupno primali saznanja o razmjerima krize u najvećoj hrvatskoj kompaniji. U tom razdoblju Vlada je držala vrlo konzistentan stav da je odgovornost za stanje u kompaniji, za pronalaženje svježe likvidnosti, prije svega i isključivo na vlasniku i upravi kompanije. Niti jednim svojim potezom, niti svojom izjavom nismo dopustili da pridonesemo stvaranju atmosfere krize, panike, kaosa, pa posljedično tome eventualno i širih problema za hrvatski gospodarski i financijski sustav. To su činjenice i to treba staviti u kontekst svega što se zbilo. Kao odgovorna Vlada, zajedno s tadašnjim koalicijskim partnerom Mostom, koji je bio u potpunosti informiran o svim aktivnostima, iako danas tvrde da to nije tako, angažirani su i stručnjaci van sustava državne uprave, koji imaju specifična znanja i koji su mogli pomoći Vladi da se pripremi za izbjegavanje najneugodnijeg scenarija, što bi bilo niz stečajeva ne samo Agrokora, nego i brojnih drugih kompanija koje su s njima povezane. To je bit i okolnost koju svi trebamo imati na umu", rekao je Plenković.

"U takvim okolnostima potpredsjednica Vlade je konzultirala ljude koji su u toj temi mogli pomoći i to u kratkom roku, pomoći s ekspertizom koja se objektivno nije mogla naći unutar sustava državne uprave. Bila je izvanredna kriza, zahtijevala izvanredno djelovanje i metodologiju. To je važno da svi komentatori uvaže i shvate. U takvim kratkim rokovima pripremljen je Zakon o izvanrednoj upravi u društvima od sistemskog značaja za RH. Taj zakon donesen je doslovno u zadnji trenutak. U tjednu prije Uskrsa 2017. krenuo je proces blokada računa Agrokora. Nekoliko kompanija, a i Porezna uprava, poduzele su određene radnje, računi su bili blokirani, dobavljači su prestali s isporukom Konzumu i drugim kompanijama unutar Agrokora. Kriza koja bi uslijedila značila bi loš scenarij za 50.000 zaposlenih, njihove obitelji i još 200.000 ljudi koji rade u kompanijama povezanima s Agrokorom. To su sve činjenice", kazao je.

Izvor: N1 Hrvatska

"Činjenica je da je Vlada stala iza prijedloga zakona, da su se o njemu očitovala sva ministarstva, i pravosuđa i ured za zakonodavstvo, i financija i vanjskih i europskih poslova. Sabor je usvojio zakon, a on je imao odredbu da se aktivira tek na zahtjev uprave društva koje to želi. Da nije bilo zahtjeva prema sudu, aktivacije zakona ne bi bilo", rekao je Plenković.

"Vrlo vjerojatno, da bi bilo lakše i jednostavnije svima nama da je tadašnja uprava Agrokora uspjela iznaći novo kreditiranje i novu likvidnost, kako bi mogla nastaviti sa servisiranjem svih svojih obveza. To se nažalost nije dogodilo. Imenovanjem izvanrednog povjerenika dogovoren je novi kredit, praktički u pet dana od imenovanja povjerenika. Ta činjenica kupila je ključno i bitno potrebno vrijeme da se omogući pristup procesu restrukturiranja na sustavan način i to treba kontinuirano imati na umu. Sve što se događalo nakon toga, angažiranje međunarodnih konzultanata, koji su imenovali svoje podizvođače, s našeg je kuta gledanja bila odgovornost izabranih stranih savjetnika koji su sami izabrali svoje partnere. U brzini aktivnosti koja je tada bila, to je nešto što iz današnjeg kuta gledanja, kad smo u mirnoj situaciji, kad se cunami na gospodarstvo nije dogodio, kad su zadržana radna mjesta, kad su isplaćena obiteljska gospodarstva, veliki i srednji dobavljači dobili više od 50 posto staroga i graničnog duga, kad je postignuta u ekonomskom smislu okvir nagodbe od strane vjerovnika, kad smo u fazi njezine pravne finalizacije, kad je Ustavni sud jasno rekao da je ovaj zakon u skladu s Ustavom RH, kad će ovaj zakon ovoga tjedna praktički na razini EU postati dio pravne stečevine EU-a, jer će biti dio uredbe koja se odnose na zakonska rješenja glede insolventnosti na razini EU, onda danas možemo reći da su temeljni ciljevi našega angažmana, a tu posebno mislim vodeću ulogu koju je imala potpredsjednica Vlade, da smo temeljni strateški cilj ostvarili", rekao je Plenković.

"S aspekta mene kao predsjednika Vlade, koji se itekako angažirao u smislu stavljanja na stol svog političkog kredibiliteta u samom donošenju zakona i obrani zakona pred Saborom, pred inicijativom za izglasavanja nepovjerenja Vladi, pred drugom inicijativom za smjenom Dalić, iz te perspektive mogu reći da smo ispunili cilj. Žao mi je što nije bilo više postupnosti, transparentnosti pa bismo izbjegli ove male sjene, koje bacaju mrlju na izrazito, izrazito uspješan proces sprečavanja i prelijevanja krize u Agrokoru na druge financijske subjekte i gospodarski sustav", rekao je Plenković.

"Žao mi je što potpredsjednica napušta Vladu, jer je dala veliki doprinos. Ostaje nam zadaća da dovršimo proces u zakonskom roku, da rasvijetlimo sve aspekte koje treba rasvijetliti. Mislim da je to u interesu i Vladi i ljudima koji su uključeni u ovaj proces", rekao je Plenković.

Nakon Plenkovića obratila se i Martina Dalić.

"U dogovoru s njim podnijela sam neopozivu ostavku na dužnost potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva. U ovom nevjerojatnom spletu okolnosti i interesa oko Agrokora, odjednom ispada da sam ja postala uteg Vladi, HDZ-u i demokratskoj većini. Ja to nikako ne želim biti. Ja sam dobila zadatak riješiti problem da propast Agrokora spriječi ulazak u recesiju. Taj dogovor bio je zadan koalicijskim sporazumom tadašnjih partnera HDZ-a i Mosta. Zadatak je proveden. Ja bih rekla da je velika sreća svih današnjih strastvenih kritičara svake sitnice u ovom procesu da ih nije dopao ovaj zadatak, stoga mislim da im valja zapaliti svijeću na Kamenitim vratima", rekla je Dalić.

"Očekujem da će nagodba biti postignuta u rokovima propisanim zakonom i time će se svi ciljevi ovoga procesa izvršiti u zakonskom roku", dodala je.

"Važno je otkriti tko je objavio fragmente komunikacije potpredsjednice Vlade. Nisam učinila ništa krivo ili ne daj bože nezakonito. Percepcija, a znamo svi da je u politici najvažnija percepcija, rezultirala je da koalicijski partneri HDZ-u, premijeru i Vladi iskazuju nezadovoljstvo. Ja to želim izbjeći, jer ne želim biti uteg niti HDZ-u, niti Vladi niti premijeru", kazala je Dalić.

Dodala je da nije ona izazvala slom u Agrokoru, ali je učinila sve da zaposleni, dobavljači i hrvatsko gospodarstvo dobiju ono što potražuju.

"Predsjedniku Vlade zahvaljujem na povjerenju, na radu u proteklih nešto manje od dvije godine, zahvaljujem svim kolegama na podršci koju su pružali. Želim vam, predsjedniče Vlade, i svim mojim bivšim kolegama u Vladi puno uspjeha u daljnjem radu", kazala je Dalić.





održan i sastanak vladajuće koalicije, čiji se nastavak očekuje sutra, u utorak. U nedjelju je sve, ponovno, komentirao i premijer Andrej Plenković. Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković rekao je, pak, u nedjelju kako će, vezano uz mail komunikaciju potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić s konzultantima i odvjetnicima koji su radili na lex Agrokoru, rasvijetliti sva pitanja do kraja, a ako nešto nije bilo dobro, tražit će odgovornost. Podsjetimo, zbog afere s mailovima potpredsjednice Vlade Martine Dalić, podsjetimo, u petak je

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

Aferu Hotmail, podsjetimo, otvorio je portal Index koji je prošloga tjedna objavio mail prepisku između ministrice gospodarstva i potpredsjednice Vlade Martine Dalić iz koje se vidi da su vlasnici i predsjednici privatnih brokerskih kuća, konzultantskih tvrtki i odvjetničkih ureda sudjelovali u pripremi lex Agrokora.

