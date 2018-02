Jeste li znali da položaj u kojemu spavate može otkriti mnogo toga o odnosu među partnerima?

Više od 1.000 ispitanika u dobi od 18 do 37 godina sudjelovalo je u istraživanju. I dok je utjecaj sna na zdravlje i više nego očit, studija je, piše Times of India, došla do nekih spoznaja o tome kako položaj spavanja utječe na seksualni život.

Okrenuti jedno prema drugom

Ovaj položaj definitivni je pobjednik! Parovi koji spavaju u ovom položaju imaju odličan seks. Što su pritom isprepleteniji, to je seks bolji. Ovo i nije veliko iznenađenje jer je riječ o položaju u kojemu partneri mogu stalno gledati jedno drugo u oči.

Položaj žlice

Ni drugo mjesto nije iznenađenje. Položaj žlice udoban je i omogućuje parovima da razmjenjuju tople zagrljaje. I više od toga. Spavanje u ovom položaju povezuje parove i olakšava im intimnosti.

Jastuk

Obično je muškarac taj koji obavija ruke oko ženinog vrata i pravi udoban jastuk na kojemu ona može počivati. Otkucaji partnerovog srca savršena su uspavanka. Ovaj položaj dovest će vrućeg seksa, a ljudi koji spavaju ovako skloni su romantičnim seansama vođenja ljubavi.

Koala

Spavate tako da vas partner grli sa strane? Mnogo ljudi spava upravo u ovom položaju. Ipak, ovaj položaj jedan je od onih za koje je najmanje vjerojatno da će dovesti do seksa. Iako nije baš romantičan poput ostalih, ipak mu dajte šansu. Možda će dovesti do nečeg novog...