U Slunju se očekuje 15.000 ljudi na koncertu Thompsona

Obljetnica Oluje ne slavi se samo u Kninu, nego i u drugim hrvatskim gradovima, posebno onima koji su oslobođeni u toj akciji. Iako Marko Perković Thompson ne nastupa ove godine u Kninu, večeras će održati koncert u Slunju.

U Slunju je gužva, policija očekuje oko 15.000 ljudi, a koncert će početi kad padne mrak i kad se malo spuste temperature, javio je reporter N1 Antonio Zavada iz Slunja.

Thompson ove godine ne pjeva u Kninu, nego u Slunju, a kako je ranije ovoga tjedna kazao za N1: "Nije me službeno iz Knina ove godine nitko pozvao. Dan pobjede bi po meni trebalo slaviti svugdje. To je poruka koju smo mi iz Čavoglava slali godinama. Knin je najveća simbolika i to treba ostati. Ali ne bi se smjela stvarati atmosfera da ako nismo u Kninu ili Čavoglavama da nismo slavili Dan pobjede. Zato smo sada odlučili ići u druga mjesta, pokloniti se tim gradovima i mjestima koja su podnijela najveću žrtvu. Mislim da je to važno naglasiti i to je eto poruka mene i moje ekipe koja svake godine pokušava sve bolje i bolje proslaviti taj dan".

Prošle godine Thompson je dobio prekršajnu prijavu zbog ustaškog uzvika "Za dom spremni", a na pitanje N1 zbog čega koristi taj pozdrav podsjetio je: "Ta pjesma je nastala u Domovinskom ratu. Pjevam pjesmu koja je bila simbol Domovinskog rata i danas njeguje sjećanje na Domovinski rat i ne vidim da sam išta prekršio. Vidjet ćemo što će sud na kraju odlučiti. Ja sam Čavoglave pjevao i prije dana Domovinske zahvalnosti u Kninu i poslije. I nisam nikad dobio prekršajnu prijavu. Zašto baš na taj dan u Kninu jesam ..."



Na pitanje misli li da ga baš zato nisu zvali ove godine u Knin, Thompson je rekao početkom ovoga tjedna za N1 kako "ne misli da je to točno". "Trebate njih pitati zašto me nisu zvali. Ja sam redovno nastupao tamo s Bojnom Čavoglavom. I ne nastupiti s tom pjesmom na Dan pobjede ... Ne znam što bih onda trebao izvoditi", poručio je i tako dao do znanja da ne odustaje odustaje od uzvika "za dom spremni", a ostaje vidjeti hoće li tako biti i večeras.



