Vlada je na zatvorenom dijelu današnje sjednice na osobni zahtjev razriješila glavnog ravnatelja policije Marka Srdarevića.

Za privremenog glavnog ravnatelja policije Vlada je imenovala Dražena Viteza iz reda sadašnjih zamjenika glavnog ravnatelja, najduže na šest mjeseci.

Da je Srdarević stavio svoj mandat na raspolaganje Davoru Božinoviću, novom ministru unutarnjih poslova, informacija je koja se pojavila još prije mjesec dana, no tada ju nitko u MUP-u nije službeno potvrdio ni demantirao, kao ni da bi uskoro trebala uslijediti smjena prvog čovjeka policije.

Naime, Srdarevića je nakon javng natječaja, doduše, u prosincu prošle godine na to mjesto imenovala Vlada na prijedlog Vlahe Orepića, tadašnjeg ministra unutarnjih poslova iz redova Mosta s kojim se HDZ u međuvremenu već drugi put razišao.

Što se tiče ostalih kadrovskih pitanja uobičajenih na zatvorenom dijelu sjednice Vlade, dr. sc. Željko Kraljičak imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede, a Tonči Glavina imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu turizma.



Dr.sc. Tome Antičić imenovan je državnim tajnikom u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a Vlado Prskalo i Lidija Kralj imenovani su pomoćnicima ministrice znanosti i obrazovanja.



Mirela Fučkar imenovana je pomoćnicom ministra pravosuđa, a Mirjana Vatavuk imenovana je glavnom tajnicom Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju, na razdoblje od četiri godine.



Boži Zebi dana je ovlast za obavljanje poslova zamjenika državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva, do imenovanja zamjenika državnog tajnika spomenutog Središnjeg državnog ureda temeljem provedenog postupka po provedenom javnom natječaju, a najduže do šest mjeseci.



Razriješen je član Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet Hrvoje Radovanić, a novim je članom, kao predstavnik Ministarstva financija, imenovan Zvonko Šakić.



Razriješen je dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Državne škole za javnu upravu dr. sc. Mihovil Škarica te članica Upravnog vijeća Dragica Kovačić. Novom je predsjednicom imenovana Katica Prpić, a članicom Ivana Vukov.



Zdravka Miletić, Mile Perleta i Jozo Barišić imenovani su članovima, a Antonio Zorić zamjenskim članom Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o poljoprivredi u području tržišnih standarda za voće i povrće, banane, te sustava certifikacije u sektoru hmelja, kao predstavnici Ministarstva poljoprivrede.



Mr. sc. Slavko Tešija imenovan je predstavnikom Republike Hrvatske u Zajedničkom odboru za financijsku aktivu i pasivu, koji će obavljati poslove sukladno Aneksu C Ugovora o pitanjima sukcesije (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 2/04).



Donesen je i Zaključak kojim se Skupštini društva Hrvatske šume d.o.o. predlaže imenovanje Krunoslava Jakupčića za predsjednika Uprave te Ante Sabljića za člana Uprave, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, s obzirom da postupak odabira kandidata po javnom natječaju nije okončan, a ističe im mandat od šest mjeseci, i to predsjedniku Uprave 20. kolovoza 2017., a članu uprave 17. srpnja 2017. godine.



Također, donesen je i zaključak kojim se Nadzornom odboru Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR-u) predlaže imenovanje Tamare Perko za predsjednicu Uprave, a Martine Jus za članicu Uprave, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a najdulje na vrijeme od šest mjeseci, s obzirom da postupak odabira kandidata po javnom natječaju nije okončan, a ističe im mandat od šest mjeseci, i to 1. kolovoza 2017.



Što se tiče ostalih zaključaka, donesen je onaj kojim se Nadzornom odboru društva Narodne novine d.d. predlaže imenovanje dr. sc. Lea Mršića za predsjednika Uprave, a dr. sc. Zlatka Hodaka i Roberta Hirca za članove Uprave, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, temeljem provedenog postupka po objavljenom javnom natječaju, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade RH.



