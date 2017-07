UŽIVO Gori na tri mjesta, evo gdje je najteže

Cijelu noć vatrogasci su bdjeli nad 4.500 hektara stradale površine u požaru u okolici Splita. Stanje je pod nadzorom, kazao je u srijedu ujutro zapovjednik gradske vatrogasne postrojbe Ivan Kovačević. Vatru na Mosoru gase kanaderi, a oko 10 sati planulo je u blizini kuća u Žrnovnici. Vatrogasci su odmah intervenirali.

TIJEK DOGAĐAJA

11:42 Odbor profesionalnih vatrogasaca Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske od Vlade traže žurno rješavanje stanja u vatrogastvu. "Kad gasimo vatru i spašavamo ljude, onda smo heroji, a kad tražimo isplatu regresa, onda smo ničiji", rekao je predsjednik Odbora profesionalnih vatrogasaca, Drago Pranjić.

11:00 Direktor Čistoće Split Miroslav Delić kazao je da odlagalište otpada Karepovac sada ne gori, no da je preksinoć bilo vrlo opasno. 'Počelo je gorjeti smeće, hitno smo intervenirali, da spriječimo negativne utjecaje'. 'Sada saniramo sve gdje se pojavi nekakav dim, ali nekakvog plamena - nema', kaže Delić.

10:54 Željko Popović, načelnik Hrvatske vatrogasne zajednice, gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao stanje među vatrogascima, kao i liniju odgovornosti kad je u pitanju gašenje katastrofalnih požara koji su zahvatili Dalmaciju. Istaknuo je da, ako je i trebalo dodatnih snaga na požarištu, onda su to trebali biti vatrogasci, a ne vojska.

10:40 U Splitsko-dalmatinskoj županiji trenutačno gori na tri mjesta na kojima je do sada opožareno oko 300 hektara borove šume, smreke, makije, trave i niskog raslinja, dok su tri požara - na Hvaru, Klisu i u Radošiću, lokalizirani. Od aktivnih požara najteža je situacija na požarištu Plani Put u Prpuši kod Šestanovca gdje je u utorak planuo novi požar s kojim se bori stotinjak gasitelja iz Imotskog, Zadvarja, Lovreća, Zagvozda, Omiša, Gata, Kučića, Dugog Rata, Baške Vode, Makarske, Tučepa, Podgore, Gradaca, Drvenika, Kaštela, Žrnovnice, Podstrane, Solina, Marine, Trogira i Slatina, kao i DIP Divulje, informacije su koje je dobila Hina u Javnoj vatrogasnoj postrojbi (JVP) grada Splita.

10:20 U Žrnovnici se pojavio dim, bijeli pa crni i vatra i to među samim kućama. Došle su 2 cisterne i vatrogasci. Očito se nešto veće zapalilo. To je podsjetnik da iako je sve više manje pod kontrolom, i dalje može doći do pojedinačnih ekscesa i svi moraju biti na oprezu. I dalje oko 300 vatrogasaca kontrolira područje. Intervencija je bila brza, javlja naš reporter Antonio Zavada.



9:45 Zračne snage Protupožarnih namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OS RH) iz sastava 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane (HRZ i PZO) iz vojarne "Pukovnik Mirko Vukušić" iz Zemunika, jutros, u srijedu, 19. srpnja 2017. aktivne su na požarištima kod Splita. Dva Candaira CL-415 angažirana su na sanaciji požarišta Žrnovnica-Srinjine-Tugare-Podstrana, dok su dva Airtractora AT-802 upućena u Dugobabe kod Klisa na gašenje požara koji je aktivan još od jučer i na kojem su zračne snage također bile angažirane, objavljeno je iz MORH-a.



9:35 Zrak u Splitu je zadovoljavajuće kvalitete. U posljednja 24 sata koncentracije praćenih plinova ni u jednom trenutku nisu prelazile dozvoljene granične vrijednosti. Razloga za uznemirenost građana nema, stoji u današnjem izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

9:31 U podnožju Mosora se izdimljava iz panjeva. Dim se širi po cijelom splitskom području. Vatrogasci su kazali da će potrajati neko vrijeme dok se izdimljavanje ne završi i stvari se vrate u normalno stanje. Kroz izvjesno vrijeme bi se i struja trebala vratiti, osigurani su i agregati za vodu. Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara je rekao da će računi za vodu biti u iznosu prošlogodišnjeg prosječnog srpanjskog računa. Kanaderi i vatrogasci su na terenu i drže požar pod kontrolom, javlja naš reporter Antonio Zavada.

8:41 Iako su požari u Dalmaciji uglavnom pod kontrolom, meteorolozi ponovno najavljuju veliku opasnost od požara, već u danima pred nama, osobito na području Dalmacije, idući tjedan.

8:37 Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Split i KKDK HEP organiziraju akciju darivanja krvi.

8:30 Počela je sanacija opožarenih područja oko Splita.

8:20 Kanaderi lete prema Srinjinama, Tugarama i vrhu Mosora, i natapaju opožareno područje.

8:10 'Na Karepovcu ništa ne gori, samo se sanira, to mora izdmiti', poručuju iz centra 112 te nas izvještavaju kako očekuju najnovije rezultate o kvaliteti zraka iz Zavoda za javno zdravstvo. 'Ostanite mirni, ako kod kuće ima plućnih bolesnika ili male djece zatvorite prozore i uključite klima uređaje, nema nikakve potrebe za širenjem panike', poručuju Splićanima.



8:00 Nema otvorenih požara u blizini naselja, vatra još prijeti na vrhovima Mosora s kojeg dolazi miris dima. Vojska je povučena, javlja naš reporter Antonio Zavada.

7:25 Ravnatelj Državnog ureda zaštitu i spašavanje (DUZS) Dragan Lozančić u utorak navečer je izjavio kako je DUZS sudjelovao u "aktivnostima upućivanja zahtjeva da se i Oružane snage RH uključe u gašenju požara na splitskom području", ali da je odluka o tom zahtjevu donesena u ponedjeljak poslije podne, a ne ujutro.

7:00 Zbog izdimljavanja nastaje oblak neugodna mirisa koji se može osjetiti na širem splitskom području, no iz dežurnih službi poručuju da taj miris ne dolazi s odlagališta otpada Karepovac, već s Mosora. U Splitu se redovno mjeri kakvoća zraka.





