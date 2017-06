Znanost potvrdila: Jedenje u mraku pomaže kod mršavljenja

Čak i ako ste gladni kao pas, uz ovaj trik pojest ćete do 9 posto manje hrane nego što ste možda planirali.

I tako već od večeras možete početi mršavjeti, a da doslovno niste napravili baš ništa osim što ste počeli jesti u mraku.

Da, to je trik, i to ne neki navlakuša-trik, nego prijedlog struke koja je nakon niza istraživanja došla do zaključka kako jedenje u mraku ili jedenjem zatvorenih očiju puno ranije shvatimo da smo se najeli i prije nego što smo pojeli sve s tanjura.

Zapravo, ekipa koja je radila na tom istraživanju, tim s njemačkog Sveučilišta Konstanz, pod vodstvom autorice Britte Renner, točno je izračunao koliko bi manje jeli da jedemo u mraku.

Devet posto manje - to je odgovor, to je računica koja bi nas mogla koštati manjka kilograma kada bismo se držali te provjerene formule.

Kako bi to dokazali i uopće došli do zaključka, ekipa je okupila dvije grupe ljudi, od kojih su oni iz prve grupe jeli zavezanih očiju, a drugi normalno, da vide što jedu.

Pred njih su stavili tri porcije sladoleda, u svakoj je bilo po 95 grama sladoleda i to su trebali pojesti u roku od 15 minuta.

Tri porcije sladoleda doista su puno pa zapravo ni jedna niti druga grupa nije pojela baš sve, ali je znakovito da je grupa koja je imala svezane oči pojela manje, tih 9 posto manje, odnosno oni koji su jeli normalno pojeli su oko 116 grama sladoleda, a ovi drugi zaustavili su se na oko 105 grama sladoleda.

"I mislili smo da će to dogoditi jer tako funkcionira ljudski mozak. Oni koji su gledali dok jedu usredotočili su se na ljepotu tog jela i uživanja u hrani, dok ovim drugima nije preostalo ništa drugo nego samo to da uživaju u hrani. I dok je nisu gledali lakše su zaključili da su siti te prekinuli obrok prije drugih".

