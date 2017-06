'Potpisali smo sporazum s HNS-om, imamo većinu!'

Premijer Plenković obratio se javnosti u društvu HNS-ovca Predraga Štromara, a nakon održane sjednice Kluba zastupnika HDZ-a.

''Drago mi je da smo danas s vama Štromar i ja. HDZ i HNS usuglasili su nekoliko ključnih programskih točaka i načela s kojima želimo pridonijeti razvoju Hrvatske.

Potpisali smo ujutro taj dokument kao određenu platformu s kojom HNS ulazi u rad Vlade. Tu su pitanja vrijednosti, obrazovanja, sigurnosti, pravosuša, decentralizacije...

Ona koja najviše interesiraju hrvatske ljude. S našim dosadašnjim partnerima i podršku HNS-ovaca osigurali smo dovoljnu parlamentarnu većinu za funkcioniranje.

Čestitam Štromaru koji će danas postati potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva, na suradnji i odgovornosti. Odgovornost koja je vodila da učinimo iskorak u suradnji pučana i liberala na nacionalnoj političkoj sceni kao još jedan dokaz transforamtivnih poteza koje radimo u zadnjih godinu dana. Očekujem učinkovitu i kvalitetnu suradnju i vjerujem da će nakon današnjeg glasovanja Vlada i Sabor vratiti se u normalne okvire djelovanja. Iako je Vlada i u posljednje vrijeme funckionirala normalno.", kazao je premijer Andrej Plenković nakon kojega se novinarima obratio Predrag Štromar.

"Danas radimo jednu koaliciju koja će u budućnosti donijeti veliku dobrobit građanima. HNS unosi svoje vrijednosti u ovu Vladu. Posebno mi je drago što ćemo dobiti ministricu obrazovanja gdje ćemo pokušati decentralizirati reformu obrazovanju. Vjerujem da ćemo to učiniti. Mi smo još u nekim rovovima, razmišljanja, još smo u drugom svjetskom ratu, društvo se dijeli. Želimo da građani više ne razmišljaju u tome, nego da gledaju u budućnost. Da stvorimo jedno bolje, otvorenije, slobodnije i demokratskije društvo. To nam je glavni cilj i razlog zašto smo podržali tu Vladu. Siguran sam da će ona krenuti raditi posebno ono špto se niej moglo zadnje dvije godine jer niej bilo stabilnost. Stabilnost Vlade garantira i bolje društvo. S novim izborima bi nestabilnost bila veća, a mi to moramo zaustaviti", kazao je HNS-ovac.



Štromarovo "originalno" objašnjeje za ministra Marića

HNS je mjesecima za ovu Vladu govorio da je "Titanic Vlada". Misle li sada da će opstati?

"Siguran sam da ćemo opstati najmanje tri godine i nešto jer vjerujem ovim ljudima iz HDZ-a, vjerujem ministrima, komunicirao sam dosta s njima proteklih godina", uvjeren je Štromar.

Kazao je da vjeruje HDZ-ovim ministrima, a cijeli HNS je u Saboru glasao za opoziv ministra financija Zdravka Marića. Štromar i za to ima objašnjenje:

"Da, to je bilo prije, kad Vlada nije bila stabilna. Andrej i ja garancija smo da će ova Vlada biti stabilna. Gospodin Marić je bio na meti svih zbog Agrokora, a vidimo da Agrokor ide u dobrom smjeru. Vidjeli smo to jučer. Ja se nadam da će sve uroditi dobrim jer da nije bilo ovog razgovora, ne bi danas bilo moguće razgovarati s dobavljačima", objasnio je Štromar svoj "obrat". Uvjeren je i da će ljudi koji su u rujnu glasali za HNS i idući put glasati za HNS upravo zbog ovog ulaska u Vladu.

U raspravu se ponovno uključio i premijer Plenković protupitanjem novinarima:

"Ima li nešto neobično u suradnji SDP-a i HSS-a? Molio bih da se prestane s komunikacijom o nekakvoj trgovini, izdaji birača. Ključni cilj stranaka je da se vodi proces, a ne da a priori budete u oporbi. Kada je naš izborni sustav takav kakav je, meni se čini da u njemu nije realno da bilo koja snaga dobije natpolovičnu većinu. Ako je to tako, jedino što stranke koje dobiju mandat mogu je da razgovaraju s onim tko je dobio povjerenje. Svi mandati su neopozivi i u takvom kontekstu je sasvim prirodno i normalno da se razgovara. Mi smo nakon izbora razgovarali s Mostom, okolnosti su se promijenile, ponudili smo suradnju drugim strankama, dogovorili suradnju s HNS-om, osigurali parlamentarnu većinu, ne idemo s time da građanima priuštimo treće izbore u manje od dvije i pol godine. To je najvažnije.

Institucije i stranke nisu igračke, s njima treba raditi na obazriv način i tako da postoji respekt prema biračima. Pokazujemo zrelost i odgovornost za bavljenje vođenjem zemlje. Moja poruka političke stabilnosti je najvažnija i na njoj ću ustrajati. Točno, mogao je HDZ na izbore, izlaznost bi bila najmanja, a mi bismo dobili još više, ali opet bi se pregovaralo. Tu dijelim one koji su politikanti od državnika", kazao je premijer.

Prepiranje s reporterom N1

Našeg reportera Hrvoja Krešića zanimalo je što premijer kao pravnik misli o članku 5 ugovora o Narodnoj koalicji, koji govori da niti jedna stranka neće koalirati s HDZ-om.

"Prvo, poznamo da takav ugovor između stranaka o predizbornoj koaliciji ne može derogirati temeljne propise i zakone u RH, a to je da su mandati neotuđivi. Smatrate li po istoj logici da bi neki zastupnici koji su na listi HDZ-a trebali sada a priori odmah glasati za ono što predloži tastranke, premijer jer su izabrani na listi HDZ-a? Ista je stvar. Ono što je bitno je da političke stranke imaju širu odgovornost od ovakvih političkih ugovora koji su i po meni mal odvojbeni. Koji je to problem suradnje s nekom drugom strankom koja je dobila povjerenje. Jesu li manje vrijedne, nedostojne dijaloga?", kazao je Premijer.

Krešić je pitao premijera kako bi on reagirao da neko od njegovih partnera promijeni tabor, a Plenković je Krešića nazvao odvjetnikom jedne stranke koja je potpisala taj sporazum.

No da recimo HSLS ode u SDP-ov tabor bi li to premijeru bila prevara birača?

"Ne pristajem na takve diskvalifikacije. Koliko je to ljudi napravilo u Saboru u zadnjih 27 godina demokracije?", upitao je premijer.

Novinari su imali i pitanja vezana uz Agrokor i Sberbank, no premijer jer rekao "ne možemo, to sad nije tema, o tome ćemo kasnije."

Podsjetimo, premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u četvrtak navečer predstavio je nove ministre, rekavši da će u Saboru za potpredsjednika Vlade i ministra graditeljstva biti predstavljen Predrag Štromar, za ministricu znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak, za ministra pravosuđa Dražen Bošnjaković, za ministra unutarnjih poslova Davor Božinović, za ministra zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, za ministra rada i mirovinskog sustava Marko Pavić, a Lovro Kuščević za ministra uprave.

