SDP-ov Zvonimir Mršić je novo pojačanje u timu Agrokora

Timu Izvanredne uprave Agrokora pridružio se i Zvonimir Mršić, koji je postao savjetnik Izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka za poslovnu grupu hrana u Agrokoru, čime je zaokružen proces značajnog jačanja upravljačkog tima i uspostavljanje strukture koja će omogućiti uspješno upravljanje operativnim poslovanjem, priopćeno je iz Agrokora.

Ante Ramljak, izvanredni povjerenik Agrokora paralelno s procesima stabilizacije poslovanja, osiguravanja novog financiranja i restrukturiranja Agrokora posljednjih je nekoliko tjedana intenzivno radio i na unapređenju operativnog poslovanja i sustava upravljanja kompanijama koje su u vlasništvu Agrokora. Tako je i formirana Koordinacijska skupina koja će Izvanrednom povjereniku pružati podršku u upravljanju Agrokorom.

Osnovna namjera i razlog za uvođenje promjena je osigurati što učinkovitije svakodnevno upravljanje poslovanjem. Na čelu Koordinacijske skupine se nalazi Ante Ramljak, izvanredni povjerenik, a od strane savjetnika posebnu podršku će mu pružati Alastair Beveridge iz AlixPartnersa koji vodi tim savjetnika za restrukturiranje.



Nova struktura upravljanja operativnim poslovanjem za vrijeme Izvanredne uprave temelji se na ključnim poslovnim grupama Agrokora – maloprodaji, hrani i poljoprivredi, uz dodatak posebne poslovne grupe usredotočene na Agrokorov portfelj imovine, kao i grupe poslova financija i strategije.



Proces osnaživanja upravljačkih timova traje od dolaska Izvanredne uprave. U proteklim tjednima imenovani su Vladimir Bošnjak, savjetnik izvanrednog povjerenika za grupu poslova financije i strategije, Vlado Čondić Galiničić, savjetnik izvanrednog povjerenika za poslovnu grupu poljoprivrede te Irena Weber, savjetnica Izvanrednog povjerenika za imovinski portfelj i non-core poslovanje.



Što se maloprodaje tiče, Mercator i dalje uspješno vodi Tomislav Čizmić, a od jučer su na snazi promjene u Konzumu koje će rezultirati jačanjem upravljanja u maloprodaji Agrokora. Novi predsjednik Uprave Konzuma je Slavko Ledić, a njegov najuži tim činit će tročlana Uprava u kojoj su Ines Lozić (financije), Zoran Mitreski (nabava) i Ivan Šantorić (maloprodaja i logistika).



Dosadašnji predsjednik Uprave Konzuma Teo Vujčić, postaje savjetnik izvanrednog povjerenika za ukupnu maloprodaju te će zajedno s timom AlixPartnersa, koji u ovom za kompaniju posebno važnom segmentu vode Bernd Brunke i Tim Robinson, biti zadužen za što učinkovitiju maloprodaju.



Naposljetku, jučer se timu Izvanredne uprave pridružio i Zvonimir Mršić, koji je postao savjetnik Izvanrednog povjerenika za poslovnu grupu hrana u Agrokoru, čime je zaokružen proces značajnog jačanja upravljačkog tima i uspostavljanje strukture koja će omogućiti uspješno upravljanje operativnim poslovanjem.

Zov poslovne karijere bio je jači izazov od politike

Ovime su potvrđena ranija nagađanja da će SDP-ovac, bivši šef Podravke, a kako se špekuliralo čak i mogući kandidat te stranke za premijera, postao je novi član Agrokorova tima.

Zvonimir Mršić rođen je 9. siječnja 1966. u Koprivnici. Na Fakultetu političkih znanosti diplomirao je 1990., a poslijediplomski studij FBA - Fundamentals of Business Administration završava na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno je na Erasmus Sveučilištu u Rotterdamu u procesu završetka Global Executive OneMBA programa.

Svoju karijeru započinje radom u Podravci gdje je od 1990. do 1997. godine radio na različitim pozicijama u sklopu Odjela Marketinga i Odnosa s javnošću od pripravnika do Direktora odnosa s javnošću.



Od 1997. do 1999. obnašao je dužnost zamjenika gradonačelnika Koprivnice. Od svibnja do listopada 2000. godine radi kao Menadžer za odnose s javnošću i protokol u Gradu Zagrebu, a sredinom iste godine preuzima poziciju Direktora Službe za odnose s investitorima u Podravci. Od 2002. do 2003. godine član je Nadzornog Odbora Podravke.

Od 2003. do 2012. godine obnaša funkciju saborskog zastupnika i predsjednika Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. Dugogodišnji je gradonačelnik Koprivnice koji u svoja tri gradonačelnička mandata od 2001 . do 2012. godine provodi aktivnu strategiju daljnjeg razvoja grada sa ciljem unapređenja kvalitete života kroz brojne inovativne projekte koji su većinom financirani sredstvima EU, za što između ostalog dobiva i brojna priznjanja.

Od 2012. do 2016. godine preuzima poziciju predsjednika Upravke Podravke.



Na navedenoj poziciji odgovoran je za ukupnu strategiju i poslovni razvoj, evaluaciju poslovnih prilika i potencijala razvoja, uključujući i preuzimanja i spajanja te razvijanje odnosa sa ključnim dionicima kompanije. U periodu njegovog upravljanja Podravkom ostvaren je rast prihoda od 6 % , unapređena efikasnost kroz cjelokupno organizacijsko restrukturiranje, optimiziran portfelj, dezinvestirano nestrateško poslovanje te je realizirana i uspješna integracija akvizicija uz ukupno unapređenje cijelog lanca vrijednosti.

Uz razvijanje dugoročne poslovne strategije i vizije temeljene na stvaranju dodane vrijednosti za dioničare i pozitivnim trendovima svih ključnih poslovnih pokazatelja, fokus upravljanja bio je i na strateškom upravljanju internacionalnim tržištima, digitalnoj transformaciji, inovacijama te istraživanju i razvoju.

