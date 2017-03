N1 otkriva: Na novi tajni sastanak u Vladu stigli - Rusi!

Nakon što je N1 sinoć prvi objavio kako je 5. ožujka u tajnosti, u noćnim satima održan sastanak predsjednika Uprave koncerna Agrokor Ivice Todorića s predsjednicima Vlade i Sabora tu vijest potvrdila je i sama Vlada. No, N1 otkriva da to nije bio jedini tajni sastanak u zgradi Vlade.

Vijest o prvom tajnom sastanku je ubrzo postala tema o kojoj se posebnim priopćenjem oglasila Vlada i potvrdila informaciju N1 televizije o sastanku na kojem je kako navodi vlada "Naglašena odgovornost vlasnika Agrokora i uprave za poslovanje kompanije, te kako HDZ i Most prepoznaju značaj Agrokora za Hrvatsku za dobavljače, partnere i zaposlenike". Time je i potvrđena zapravo najvažnija vijest koju je objavila N1 televizija, a to je da država neće spašavati samog Todorića, kojem je i jasno dano do znanja kako u cilju spašavanja kompanije koja zapošljava 40 tisuća ljudi, mora otići sa čela kompanije.

Sberbank u Vladi i Agrokoru

N1 jutros donosi i nove informacije koje Vlada jučer nije spomenula u svojem priopćenju, niti je o njima izvijestila javnost. U Vladi je jučer održan sastanak s predstavnicima ruskih vjerovnika na čelu s predstavnicima Sberbanke.

Riječ je o banci koja je kreditima pratila poslovanje i akvizicije Agrokora, a sada, kada se kompanija našla u teškoj situaciji i ogromnim dugovima, Sberbank će biti jedan od ključnih kreditora koji će odlučivati o sudbini koncerna Agrokor.

Odmah nakon sastanka u Vladi, rusko izaslanstvo otišlo je i na razgovore u sam Agrokor, o čemu ni kompanija nije izvijestila.

Sberbank je u većinskom vlasništvu ruske države, i svi pregovori koji se sada vode nisu samo financijske prirode, jer bi odlučujuću ulogu o potezima Sberbanke mogla imati i sama ruska vlada.

Nedavno je o Agrokoru i njegovoj sudbini vrlo otvoreno progovorio i ruski veleposlanik u Hrvatskoj, šaljući vrlo jasnu poruku i vladi i Agrokoru.

"Mi smo puno puta davali kredit Agrokoru, jer smo htjeli stabilizirati tvrtku. Više nećemo davati kredite. Nadam se da će Agrokor vratiti sve svoje obveze i kredite. Sberbank kreditira različite gospodarske subjekte. Ako će se Agrokor ponovno obratiti, dakako da ćemo razmotriti to pitanje, ali isključivo u svjetlu svih financijskih poteškoća u kojima se nalaze. Ako Agrokor ne vrati novac, morat će to rješavati sa Sberbankom", rekao je Anzimov u veljači.

Podsjetimo, na sastanku koji se 5. ožujka u tajnosti, u noćnim satima, održao u Vladi sudjelovali su predsjednik Uprave koncerna Agrokor Ivica Todorić, Andrej Plenković i Božo Petrov, te ministri financija i gospodarstva Zdravko Marić i Martina Dalić.

N1 televizija tijekom cijeloga dana pratit će situaciju oko Agrokora. Naš program možete gledati i na OVOM LINKU.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | Windows| i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.