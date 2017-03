Vesna Nađ bila je gošća emisije Pressing gdje je s Petrom Štefanićem razgovarala o 'mahanju' ostavkom ministra Kovačića zbog njezinog premještaja u Ministarstvo uprave.

Opišite nam ovaj razvoj događaja. Vi ste uputili zahtjev da vas se vrati na službeničko mjesto na koje ste po zakonu imali pravo.

23. ožujka prošle godine ja sam razriješena s mjesta zamjenice ministra branitelja i 4. travnja sam podnijela zahtjev ministru branitelja Tomi Medvedu, da me rasporedi na službeničko mjesto, jer sam ja od 1998. državna službenica u tom ministarstvu. Imala sam pravo po zakonu da me se rasporedi na adekvatno radno mjesto.

I što vam je rekao Medved na to?

Zakon predviđa da se to učini u roku od 45 dana, ja sam tih 45 dana uredno dolazila u Ministarstvo branitelja, dobivala sam neke spise koje sam odradila, a ministar Medved mi je rekao da će me rasporediti, ali ne u svoje ministarstvo, nego u drugo. Ja sam željela ostati u Ministarstvu branitelja, ali on je rekao da me ne želi u tom ministarstvu i da izaberem drugo ministarstvo. Ja sam rekla da mi je svejedno koje će me primiti.

On je imao obavezu da vas u 45 dana ostavi ili u svom ili u drugom ministarstvu.

Rekao je da me kao branitelji ne vole, šator i te priče, bez obzira što je u Ministarstvu branitelja postojalo adekvatno mjesto za mene. I sad postoji.

Prošao je rok, nije se dogodilo...

Nije se dogodilo, čula sam da se u kabinetu priča što ja tu radim, pa sam pokupila svoje stvari i otišla. Nazvala sam kadrovsku komisiju i pitala što ću, rekli su da podnesem zahtjev, ja sam to učinila i rekla da neću odustati od rasporeda na svoje službeničko mjesto i da ću iskoristiti sva pravna sredstva da svoja prava ostvarim.

Uputili ste zahtjev da vas se vrati na službeničko mjesto i otpremnina 6 plus 6?

Da, prvih 6 mjeseci pune plaće i drugih pola plaće. Prvo sam tražila od ministra branitelja da mi se izda rješenje o rasporedu. On je u tom rješenju mogao reći da se odbija zahtjev i zašto. Ja sam htjela to rješenje, da mogu dalje pokrenuti pravna sredstva. Žalila sam se Odboru za državnu službu radi šutnje. Oni nisu donijeli odluku, pa sam donijela tužbu Upravnom sudu. Zbog pritiska Odbora, a u međuvremenu sam i upravnoj inspekciji podnijela zahtjev, u tom je međuvremenu je izdano rješenje od strane Ministarstva branitelja od 1. ožujka da se ja raspoređujem na višeg upravnog savjetnika, što je niže od onoga na što sam se ja trebala rasporediti. Ja sam pristala, jer ću ipak prijeći u Ministarstvo uprave. Već 2. ožujka je sporazum o prelasku između ministara potpisan. I tad sam došla, temeljem sporazuma i rješenja o rasporedu.

Sve bi ovo ostalo izvan očiju javnosti, da Đakić nije prozvao Kovačića. Najspornije je jeste li vi za to vrijeme imali pravo dobivati novac i jeste li dobili dužnosničku otpremninu?

Da, 6+6.

Je li po vama Medved prekršio zakon?

Da je on 4. travnja kad sam ja podnijela zahtjev donio rješenje o rasporedu na voditelja službe, uštedjelo bi se ne znam koliko, ali voditelj službe ima negdje oko devet tisuća plaću. Ta razlika bi se uštedjela u proračunu.

Koliko ste dobili na račun otpremnine?

Oko 130 tisuća kuna.

Vi tvrdite da je ministar Medved oštetio državu za bar 30.000 kuna?

Točno.

Je li on prekršio zakon?

Zakon ne predviđa takav slučaj, jer se valjda nikad nije predviđalo da bi netko oštetio bivšeg državnog dužnosnika na povratak na radno mjesto. U slučaju da nema te odredbe, onda bi praktički svi mlađi državni službenici bili, nakon što prestane mandat, na cesti. Nitko ne bi htio biti dužnosnik, nego samo oni koji ostvare pravo na mirovinu.

Ovo može izgledati kao da imate vrstu dvostrukog padobrana.

Ja nisam kriva radi toga što sam dobila. Ja sam htjela 4.4.2016. da me se rasporedi i na manju plaću nego što je 6+6. To sam izganjala pravnim sredstvima. Godinu dana ja praktički hoću manju lovu.

Je li pretenciozno pitati biste li nakon ovoga vratili razliku u proračun?

Ako netko kaže da sam ja oštetila državni proračun za trideset tisuća, sutra vraćam.

Treba li Medved odgovarati za kršenje?

To je stvar njegovog nadređenog, a ne mene.

Optužujete za Medveda za nezakonito djelovanje ili političku odgovornost?

On nije poštovao zakon. Imao je dva radna mjesta i nije me rasporedio. Mogao je uštedjeti trideset tisuća kuna bez problema. Mogao me staviti u špajzu, nikad me ne vidjeti, dati mi spise.

Koja je njegova motivacija za sukob s vama? Je li mogao izdržati Vesnu Nađ u ministarstvu?

Ja to njemu nikad ne bih napravila. Ja bih poštovala zakon. Ne mora on mene stavljati na takvo mjesto, ali mogao me staviti na nekakav postupak.

Jeste li vi njemu političko opterećenja? Vi ste političarka.

Da, ali zakon ne govori o nikakvom političkom opterećenju. Svaki bivši dužnosnik je onda političko opterećenje.

Iz Ministarstva branitelja kažu da su uputili upite Vladi ima li slobodno radno mjesto za vas. Oni tvrde da su poslali upit i da nije bilo radnih mjesta za vas.

Ako su poslali upit i vidjeli da nema radnih mjesta nigdje, mogli su me ostaviti u Ministarstvu branitelja.

Je li vama logično da je Medved smatrao da mu ne trebate u ministarstvu?

Meni to nije logično, ali ja nisam ministar Medved.

U priopćenju se ne priznaje da je prekršen zakon.

Sad raspored u Ministarstvu uprave, što se tiče ministra Kovačića, on se korektno ponio. Ja sam prezadovoljna. On je znao da sam zamjenica Freda Matića, da sam politički aktivna, znao je moje karakteristike kao službenice i podmetnuo je leđa.

Možda je to bio politički PR?

Mislim da ne, jer kad je on mene pozvao, nisam ga poznavala, rekao je kad je usvojen akcijski plan promjene državne uprave, pitao me bih li bila zadovoljna uključiti se u radne skupine, ja sam rekla svakako.

Je li vam čudno da kao SDP-ov kadar postajete osoba u centru afere između HDZ-a i Mosta?

Mislim da to nema veze sa mnom i mojim statusom u SDP-u. To je više Đakićeva izjava iziritirala ministra Kovačića.

Nije li vas iziritiralo?

Naravno. Mislila sam da se sve riješilo i sa šatorom i sa svime, a onda se pojavilo ovo.

Izjava sindikalca je da niste imali pravo konzumirati otpremninu.

Pa nisam ja sama sebi isplaćivala!

Vi ste po automatizmu trebali dobiti službeničko mjesto. Mogućnost da novac po zakonu nikako ne trebate vratiti.

Zakon ne govori o tome, ali ako neko tijelo utvrdi da moram vratiti, ja ću vratiti.

Biste li mogli to učiniti kao gestu?

U krajnjoj liniji da, zašto ne?

Ima li usporedivog slučaja s ovim?

Nema.

Sigurni ste?

Ja ne znam nijedan slučaj, jer svi državni dužnosnici koji su bili službenici su raspoređeni.

Možemo li naći primjer da je netko bio službenik, pa dužnosnik i vratio se kao službenik?

To su svi pomoćnici. Recimo, zamjenica ministra Jakovine je koliko ja znam u Ministarstvu poljoprivrede.

