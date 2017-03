Vratili su se! Molitelji ponovno dežuraju pred bolnicama

Početak Korizme pred bolnice po Hrvatskoj je vratio tzv. molitelje protiv abortusa.

Pojavili su se jutros ranom zorom pred splitskom bolnicom, pred onom u Šibeniku...

Dežurat će i noću

'Bdijenje pred bolnicom u Vukovaru će se održavati od 1.3. do 9.4.2017. svakoga dana od 6 do 18 sati, a petkom (noćna straža) od 18 do 6 sati'.

Inicijativa 40 dana za život već je lani 'okupirala' prostor pred bolnicama diljem Hrvatske.

Cilj im je odgovoriti od pobačaja žene koje su zbog toga došle u bolnice. Podsjetimo, pobačaj u Hrvatskoj zakonom je dopušten, a psiholozi su lani ovakvo zadiranje u privatnost osudili rekavši kako je to dodatbni psihološki pritisak na žene.'To je samo dodatno lomljenje već slomljenih žena', kazala je psihologinja Jasminka Horvatić.