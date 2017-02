Pokrenut Total Zagreb - prvi portal na engleskom jeziku

Spoj aktualnih vijesti, najave dnevnih događanja i savjeta za sve koji po prvi put stižu u grad ili jednostavno traže najbolju informaciju od danas je dostupan putem portala total-zagreb.com.

Zagreb ima novi sveobuhvatni portal za vijesti, stil života i turizam na engleskom jeziku!

Nakon uspjeha portala na engleskom za Hvar, Split, Zagoru, hrvatska vina, biciklizam te posebice stranicu Google Newsa, Total Croatia News, britanski bloger Paul Bradbury pokrenuo je svoj novi portal, Total Zagreb.

Stranica sadržava detaljne informacije o raznim temama, od radnog vremena bazena u Zagrebu do savjeta o kvalitetnim pedijatrima s kojima se možete sporazumjeti na engleskom jeziku, a cilj joj je pružiti mješavinu vijesti, intervjua i reportaža.

VEZANE VIJESTI Wikipedia zabranila citiranje najčitanijeg portala svijeta

Ključna sastavnica stranice bit će kalendar s događajima u Zagrebu, u kojemu će na jednom mjestu biti predstavljeni svi događaji, njih minimalno deset po danu, a bit će podijeljeni u kategorije poput radionica, aktivnosti za djecu, festivala i kulturnih događanja.

Zagreb se promijenio u posljednjih 15 godina koliko živim u Hrvatskoj, rekao je Bradbury.

U gradu se osjeti posebna energija, i to ne samo tijekom vrlo popularnog Adventa. Puno ljudi posjećuje Zagreb, a ne samo obalu kao što je to prije bio slučaj. Nastavljamo sa sloganom portala Total Croatia - Dajmo ljudima ono što žele (Give People What They Want) i želimo čitateljima pružiti zanimljiv portal koji sadrži informacije koje im trebaju i na kojem se može pronaći nešto za svakoga, te se nadamo da će i Zagrepčanima biti jednako zanimljiv.

Osim klasičnih vijesti i kalendara sa svakodnevnim događajima, imat ćemo i razne priloge, poput Zdravi Zagreb, Zagreb u povijesti, Upoznajte Zagrepčane, a poseban ćemo naglasak staviti na promicanje hrvatskih tvrtki i malih obrta u gradu kako bi se i oni predstavili široj međunarodnoj publici, dodaje Paul Bradbury.

Portal je otvoren za suradnju, posebno onima koji žele da se o Zagrebu zna i u širim međunarodnim krugovima. Stranica je dostupna od danas, a možete je posjetiti na www.total-zagreb.com ili na Facebooku, na https://web.facebook.com/totalzagreb.

Za sve upite možete nam se obratiti na zagreb@total-croatia-news.com.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | Windows| i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.