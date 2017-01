'Repki treba izbornik koji će bolje poznavati rukomet, nego što poznaje Gospin raspored', komentirao je Bruno Šimleša sinoćnji poraz hrvatske rukometne reprezentacije protiv Slovenije. Iako je status 'lajkalo' više od 3.500 osoba, njih stotinjak je 'dolajkalo' službenu stranicu pisca.

Kako obično biva, poslije bitke su svi najbolji treneri i stratezi. Tako su i sinoć nakon hrvatskog poreaza od Slovenije brojni Facebook korisnici posvetili statuse i tweetove rukometnoj reprezentaciji, igri, igračima, treneru, ali i Gospi koja je, prema izborniku Babiću, hrvatski as iz rukava.

Slavljenje gospe u sportskim pobjedama komentirao je i poznati hrvatski pisac Bruno Šimleša na Facebooku.

"Dečkima treba čestitati jer su se borili dok god su imali snage! A repki treba izbornik koji će bolje poznavati rukomet, nego što poznaje Gospin raspored. Ona stvarno nije rukometni trener i treba joj prepustiti druge uloge. Ovo je prokleta šteta", napisao je.

Međutim, zatim je više od 100 osoba dislajkalo njegovu službenu stranicu.

Šimleša je ostao pri svome te napisao novi status.

"Sinoć je 100 ljudi dislajkalo moju stranicu, no može to i bolje! Ponovit ću… držim da se Bog ne petlja u svakodnevicu, da nema omiljeni rukometni tim i da nema smisla njega slaviti u pobjedama, a igrače kriviti za poraz (sinoć je krivac bio njihov umor). Nije problem u lošem vođenju koje je razljutilo hrpu rukometnih stručnjaka… ma kakvi… Smatram i da u vjeri možemo pronaći snagu, utjehu, smislenost, dodatnu energiju, ali da se i dalje trebamo primarno osloniti na sebe i realiziranje svojih potencijala, a ne nadati se da će bilo tko drugi riješavati naše probleme. Pomoć da, riješavanje ne! Uglavnom, mnogi imaju dojam da vrijeđam njihove vjerske osjećaje i koristim govor mržnje. Meni je to potpuno suludo jer bi značilo da vrijeđam i sebe i brojne ljude koje poštujem i kojima se divim, no dobro… ionako su rijetki ljudi spremni preispitati svoj inicijalni dojam, koliko god da je besmislen pa tu rasprava nema smisla", napisao je Šimleša.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | Windows| i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.