Ručnici koje svakodnevno koristimo plodno su tlo za razvoj i razmnožavanje bakterija i gljivica, na njima se skupljaju mrtve stanice kože, slina, fekalni i urinarni sekret i brojne druge klice iz kupaonice, uključujući i kapljice iz zahodske školjke, što je sasvim dovoljno za razmišljanje o učestalosti njihova mijenjanja, odnosno pranja

Iako vam većina klica neće naštetiti jer su s vašeg tijela, treba razmisliti o činjenici da se one vrlo brzo razmnožavaju, osobito na vlažnoj podlozi.



Dakle, kako često treba mijenjati ručnike?



'To ovisi o tome za što ih koristite. Ako je riječ o ručnicima za tijelo koje uspijevate u potpunosti osušiti, primjerice na radijatoru, ne više od triput', rekao je za Tech Insider patolog i mikrobiolog Philip Tierno s njujorškog University School of Medicine.



'Male ručnike koje koristite za brisanje ruku, trebali biste prati češće. Lakše se zaprljaju jer ih koristimo nekoliko puta dnevno, pa ih treba mijenjati svaki dan. Ako se iz ručnika širi neugodan miris, to je znak da su se na njemu razmnožili mikrobi i da ga valja oprati', kaže Tierno.



Objašnjava da su ručnici idealno mjesto za razmnožavanje klica jer sadrže niz pogodnih uvjeta za njihov rast: vodu, visoku temperaturu, kisik, hranu i neutralan pH faktor, a ljudsko je tijelo idealan opskrbljivač dobrih uvjeta za življenje mikroba.



Kada posušite vlagu s tijela, odumrle stanice kože koje žive na njezinoj površini ostaju na ručniku. One su idealna 'hrana' mikrobima koje vlaga opskrbljuje vodom i neutralnim pH faktorom.