Popodne i navečer novi snijeg

Kako javlja Državni hidrometereološki zavod, danas nas čeka umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u unutrašnjosti ponegdje i maglovito.

Na kopnu je mjestimice moguć slab snijeg, osobito poslijepodne i navečer, dok se najviše sunčanog vremena očekuje se na sjevernom Jadranu.



Vjetar će biti slab, u gorju do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu slaba do umjerena, podno Velebita i jaka bura solujnim udarima.



Najviša dnevna temperatura bit će između -5 i 0, na Jadranu od 8 do 13 °C.