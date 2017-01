Pet autobusa s djecom zapelo na Sljemenu

U Zagrebu je svih 259 ekipa Zimske službe Zagrebačkih cesta na terenu i od snijega čiste grad te su sve ceste prohodne. Sljemenskom cestom, koja je do daljnjega zatvorena za promet, autobusi s djecom, koji su jedno vrijeme bili zapeli u snijegu, spustili su se u grad, izjavio je u petak navečer za Hinu glasnogovornik Zagrebačkih cesta Vlado Suša.

Ekipe Zimske službe čistit će Zagreb cijelu noć kako bi grad sutra ujutro bio čist, rekao je Suša te dodao kako su sve ceste u gradu prohodne te da Zimska služba na raspolaganju ima 17.500 tona soli i oko 2000 tona sipine.



Sljemenska cesta zatvorena je za promet jer ekipe Zimske službe nisu mogle čistiti snijeg zbog dvaju autobusa koji su se bez odgovarajuće zimske opreme njome spuštali i zapriječili im prolaz. Oko 18 sati cesta se oslobodila za promet i ekipe Zimske službe nastavljaju čistiti snijeg. Dok se ne očisti, Sljemenska cesta do daljnjega će biti zatvorena za promet, istaknuo je glasnogovornik Zagrebačkih cesta Vlado Suša.



Rekao je kako je na Sljemenu bilo pet autobusa s djecom, od kojih su se dva počela spuštati prije ralica Zimske službe te su se kod Kraljičinog zdenca zanijela i prepriječila put ralicama i ostalim autobusima. Zastoj je trajao oko 45 minuta. Nešto prije 19 sati svih se pet autobusa s djecom spustilo niz Sljemensku cestu, a ekipe Zimske službe nastavile su je čistiti kako bi se ona što prije otvorila za promet, rekao je Suša.

ZET: Nema većih teškoća

Glasnogovornik ZET-a Tomislav Jurić izvijestio je kako se zbog snijega koji pada na širemu gradskom području vozi sporije, uz manja odstupanja od voznog reda. Tijekom čišćenja kolnika povremeno se, zbog sigurnosnih razloga, osobito u brdskim predjelima Zagreba, mogu zaustavljati autobusi ili skraćivati linije do prolaska ekipa Zimske službe.



Trase javnog prijevoza u programu su prioritetnog čišćenja od snijega. S obzirom na to da se djelovalo i preventivno, nema većih teškoća, a vozi se s dodatnim oprezom, istaknuo je Jurić.



Također je rekao kako su duž prometne mreže raspoređene servisne ekipe ZET-a, no većih intervencija zasad nije bilo. I u nastavku večeri ekipe Zimske službe ZET-a i drugih podružnica Zagrebačkog holdinga održavat će u najvećoj mjeri prohodnost cestovnih koridora.

Prema najavama meteorologa, Zagreb bi mogao prekriti snijeg te su službe ZET- a i Zimska služba u pripravnosti. https://t.co/BD1XwVpRgtpic.twitter.com/JGND7ucNih — Zagrebacki Holding (@Zg_Holding) January 13, 2017

