Hrvatski studentski zbor u petak je održao satanak s ministrom financija Zdravkom Marićem i ministrom znanosti i obrazovanja Pavom Barišićem. Raspravljalo se o novom sustavu oporezivanja rada učenika i studenata. Ministar Marić je nakon sastanka rekao da je zadovoljan te pohvalio članove Zbora.

"Održali smo konstruktivan sastanak i moram pohvaliti predstavnike zborova jer su pokazali, ne samo da su dobri u znanju, nego i u samim razgovorima. Osnovni zaključak je da smo dogovorili neoporezivi iznos od 60.600 kuna na godišnjoj razini, a ne kao što je najprije po Pravilniku trebalo biti 5.050 kuna mjesečno. Uzeli smo u obzir da kod učenika i studenata postoji isprekidan rad i da je teško gledati zaradu na mjesečnoj razini. Naš je plan bio da Pravilnik donesemo u roku 90 dana, no ubrzat ćemo proces i donijeti ga do kraja siječnja", kazao je Zdravko Marić i najavio osnivanje novog tijela na razini Vlade koje će se baviti problemima učenika i studenata.

"Dogovorili smo da ćemo na razini Vlade oformiti jedno tijelo jer je evidento da ovdje govorimo samo o poreznim aspektima rada učenika i studenata, a radi se o tematici koja je dobrim dijelom neadekvatno uređena. Preporučit ćemo Vladi formiranje tog radnog tijela, da jednim zakonskim rješenjem reguliramo i propišemo tematiku rada studenata", dodao je Marić.

Na pitanje je li ovo ispravljanje pogreške, Marić je odgovorio da smatra da nije došlo do pogreške, već do poteškoća u interpretaciji i komunikaciji, ali je i uvjeren da su danas "došli do poboljšanja". Istaknuo je i problem Pravilnika koje seže u 1996. godinu, s manjim izmjenama u 2008. te je zbog toga važno formiranje spomenutog radnog tijela.

Novinari su Marića pitali i koliko će Hrvatsku koštati izgubljena arbitraža s MOL-om na što je on samo kratko odgovorio da "ne bi još davao nikakve komentare".

Na sastanku je bio i ministar Pavo Barišić koji je ponovno bio zatražen da komentira "slučaj plagijat" te zahtjeve pojedinih znanstvenika i javnosti za njegovom ostavkom.

"Već sam se izjasnio o tome, o ostavci ne razmišljam", kazao je Barišić te dodao da je o svemu razgovarao s premijerom.

