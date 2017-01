Gostujući u programu N1 Televizije voditelj Isusovačke službe za izbjeglice u jugoistočnoj Europi Tvrtko Barun izjavio je kako je Hrvatska prekršila međunarodne zakone deportirajući izbjeglice koji su ovdje zatražili azil. 'Znamo za slučaj kada je RH ilegalno deportirala izbjeglice', rekao je.

Događalo se da su osobe zatražile azil i bile vraćene u Srbiju, navodi on.

"Imamo informacije da su se događali takvi slučajevi. Naši ured u Srbiji javlja nam da znaju slučajeve da su ljudi došli u Hrvatsku, čak do Dugava i pitali tamo policajce gdje mogu zatražiti azil. Policajci su ih poslali u VI. policijsku postaju, to je normalno prema zakonu. Policija je napravila neki zapisnik i prebacili ga u Ježevo, a zatim i u Srbiju. To je kršenje međunarodnih zakona", upozorio je Tvrtko Barun.

"To se događalo prije mjesec dana, taj konkretan slučaj. Mi smo s tim išli prema Uredu pučke pravobraniteljice i UNHCR-a. Zasad nismo dobili nikakav odgovor. UNHCR s kolegama iz Srbije radi na tome. Zabilježili su više takvih slučajeva, napomenuli su", dodao je.

Barun je pojasnio kako u prihvatilištu u Dugavama, odnosno u Kutini, MUP tražiteljima azila osigurava stan i hranu, te medicinsku pomoć, dok nevladine organizacije upotpunjuje te osnovne potrebe s drugim aktivnostima poput edukacije, psiho-socijalne podrške, radionica.

"Postupak traženja azila traje od 5 do 6 mjeseci. Čekaju odluku koja im mijenja cijeli život, a za to vrijeme nemaju pravo raditi, nemaju nikakvih sredstava... To je dosta teško", naglasio je.

"Od 2014. do danas 251 osoba je dobilo neki oblik međunarodne zaštite, od njih je stotinjak već otišlo iz Hrvatske. Dakle, to je vrlo mali broj. Prvo im je pitanje smještaja, a zatim pitanje zaposlenja. Znate, u Hrvatskoj je teško naći posao iako znate jezik. Od tih koji su ostali u Hrvatskoj, njih 20 do 30 danas radi", rekao je.

Barun je istaknuo kako je Hrvatska pokazala solidarnost i empatiju tijekom izbjegličke krize.

"U izbjegličkoj krizi pokazali smo se vrlo solidarni i suosjećajni. Sjećam se situacija u Opatovcu policajaca koji su gledali izbjeglice kako ulaze u buseve i govore: 'Ovako sam i ja s djecom bježao prije 20 godina'. Hrvatska je pokazala vrlo lijepo lice. Slučajevi ksenofobije i rasizma su izdvojeni. Prema svim informacijama, ovi ljudi nisu davali nikakvog povoda da ih se napadne", kazao je.

Barun je upozorio kako moramo biti otvoreni prema drugim i drugačijima, te dodao kako je situacija vrlo kaotična istočnije od Hrvatske.

"U Srbiji već mjesecima, sada već 7.000 ljudi želi dalje u Europu. Nitko ništa ne rješava, ni u Srbiji, niti u Europi. Ljudi su tamo u jako lošem stanju. Slična situacija je u Turskoj, gdje oko 2-3 milijuna ljudi želi ući u Europu. Tamo je i vrlo osjetljiva i politička situacija u smisu pregovora Erdogana i EU. Ukoliko se opet ponovi izbjeglička kriza, moje osobno mišljenje je da kancelarka Merkel pada i jačat će desnica u Europi. Europa treba spriječiti da se to dogodi", izjavio je.

Izvor: N1

