Liste za parlamentarne izbore i izglede pojedinih stranaka i političara u N1 studiju uživo komentirala je komunikacijska stručnjakinja Ankica Mamić.

Mamić se na početku osvrnula na Krstičevićevo povlačenje iz politike.

"Tijekom mandata imao je neuspješnu nabavu vojnih aviona, trenutak koji je odabrao za odlazak podsjeća me na ono kad sportaši odlaze na vrhuncu karijere, procijenio je da od politike više ne može puno dobiti", smatra Mamić i dodaje kako je to možda doba odluka za samog Damira Krstičevića, no ne toliko za HDZ.

"On je u 10.izbornoj jedinici bio najsjajnija zvijezda HDZ-a, mogao je nešto učiniti tamo".

Prvi na listi HDZ-a u 10. izbornoj jedinici je ministar zdravstva Vili Beroš. Kakvi su njegovi izgledi?

"Pet minuta slave Vilija Beroša je već prošlo, da su izbori bili u jeku koronakrize, bio bi HDZ-ova zvijezda repatica. Ljudi u Hrvatskoj više ne strahuju toliko od zaraze koliko od budućnosti i nezivjesnoti. Eventualni drugi val virusa je prestao biti tema, vrijeme kada je HDZ mogao kapitalizirati na uspješnom radu Stožera je prošlo", smatra Mamić i dodaje kako je premijer Plenković uspješno reagirao na Beroševu izjavu kako je prihvatljivije da djeca budu u domu, nego udomljena od strane istospolne obitelji.

"Ne znamo je li to nespretna ili autentična Beroševa izjava jer ni o njemu mnogo ne znamo. Premijer je dobro ispravio što je Beroš rekao, i možda ta izjava nije toliki problem u 10. izbornoj jedinici i za konzervativniji dio biračkog tijela, no heroja Vilija više nema, on je samo jedan od nositelja na listi HDZ-a".

Mamić smatra i da će najnapetije biti u 2. izbornoj jedinici, a kao posebnu zanimljivost istaknula je to što ove dane obilježavaju najčudniji politički brakovi.

"To su koalicije koje nitko nije očekivao, kada pogledate tko u zadnjih 15 minuta slaže koalicije jer su vidjeli da ne prelaze prag...To se odnosi i na Pametno i na Fokus te Stranku s imenom i prezimenom. Kako će se Marijana Puljak složiti s Ivicom Relkovićem koji je strateg Stranke s imenom i prezimenom. Želja za ulaskom u Sabor je nadvladala. Građanima se stvara nejasna situacija i politički pragmatizam postaje dominantan".

