Izvor: N1 Hrvatska

Ministar Davor Božinović je na području Plješevičkog gorja, koje predstavlja poseban izazov kako migrantima tako i policiji razgovarao s našom Mateom Dominiković o tome kako se policija bori ilegalnih ulazaka migranata, o navodima da policjia provodi nezakonite radnje u slučaju vraćanja migranata u susjednu Bosnu i Hercegovinu, te o drugim temama.

Kako se policija bori protiv nasrtaja migranata?

"Tako što se trude da migranti vide njih. Tu nam pomaže tehnika koja ih snimi, bilo danju ili noću. Noću se koriste termovizijske kamere koje lociraju kretanje, policijski službenik izađe na samu graničnu crtu i kad ih vide, migrantima nema druge nego da se vrate. Sila se ne upotrebljava, već smo o tome javno komunicirali. Hrvatska policija u zaštiti državne granice provodi sve zakone koji se odnose na zaštitu granice, kako one nacionalne, tako i schengenske", kazao je Davor Božinović.

Brojne civilne udruge kažu da se migrante tuče, a i iz BiH čujemo kako hrvatska policija i iz unutrašnjosti hrvatskog teritorija vraća migrante u Bosnu i Hervegovinu.

"Svaku primjedbu te vrste provjeravamo, no to je uglavnom neprovjerljivo, jer nitko ne zna gdje se i što dogodilo, pritom mislim na migrante. Meni je to donekle razumljivo, ti su ljudi prošli tisuće kilometara da bi došli do EU i sada prvi put na granici imaju policiju koja vrlo odlučno čuva svoj teritorij. Kada je u pitanju legalnost, granični je prijelaz jedino mjesto na kojem se može legalno ući i izaći iz zemlje. Ne može netko biti ilegalno vraćen ako je ilegalno ušao", kazao je ministar.

Na pitanje o policajcu koji je nedavno anonimno istupio i rekao da se provode nezakonite radnje po pitanu vraćanja migranata, Božinović kaže kako se uvijek u ključnim trenucima javljaju neki anonimni glasovi.

"Uvijek se u kritičnim trenucima, što je u ovom slučaju bilo par dana prije nego što je EU donijela odluku o spremnosti Hrvatske da postane dio schengenskog prostora, pojave se neki anonimni glasovi koji bi trebali uzbuniti one u Europi koji su o tome trebali odlučiti.

Ja govorim istinu, jer hrvatska policija radi svoj posao i nije prepoznata samo u Hrvatskoj - ministar unutarnjih poslova Bavarske jučer se zahvalio hrvatskoj policiji na tome što kvalitetno štiti granicu EU", kazao je Božinović.

Slovenija se protivi ulasku Hrvatske u Schengen.

"Ako postoji država koja treba biti zahvalna hrvatskoj policiji na svemu što čini, to je Slovenija. To je moja poruka slovenskim građanima i siguran sam da i oni to znaju, s obzirom na broj migranata koji žele ući u EU. Granica između Hrvatske i Slovenije u trenutku kada je Hrvatska postala članica EU postala je unutarnja granica. Danas je sva pozornost EU skoncentrirana na kontrolu i čuvanje vanjskih granica", kazao je Božinović.

Da nemate krov nad gravom, dokumente, mobitel, ništa - kao migtanti, kako bi se osjećali?

"Moramo odvojiti kategorije. Ovo ste dobro rekli, danas govorimo o migrantima, to nisu izbjeglice. To su ljudi koji sigurno ne žive dobro u svojim državama, međutim to ne znači da oni imaju pravo doći živjeti tamo gdje žele. Dakle, jedno je kada je netko izbjeglica, kada je u pogibelji. Taj obično traži prvo sigurno mjesto. Nije ovdje davno bio rat, ljudi su bježeći pred granatiranjima tražili prvo sigurno mjesto. To su izbjeglice. Ovo danas su ljudi koji žele živjeti bolje, ali ne žele doći u Europu putem koji je zacrtan u svim propisima, u svim državama, a to je na granični prijelaz, nego kroz šume, ilegalno, bez identifikacijskih dokumenata ući na teritorij EU. Mi to ne možemo i nećemo dopustiti.

Suosjećam sa svakim tko ne živi dobro, a najviše s onima koji su u pogibelji. Međutim, ovdje govorimo o jednom procesu koji nije pitanje suosjećanja ili odnosa bilo kog pojedinca. Vi vidite da državljani EU u svim državama danas drugačije gledaju na ovaj problem nego 2015. i 2016. godine, kada su svi bili suosjećajni, zato jer su tada to bile uglavnom izbjeglice iz Sirije", rekao je Božinović.

Dodao je kako se ne plaši novog migranskog vala kojim prijeti Erdogan.

"Ne bojim se, ali ne znači da nismo oprezni. Hrvatska Vlada, ali u prvom redu policija, je 24 sata u funkciji zaštite reda, mira i sigurnosti. Dok je hrvatske policije, ni jedan građanin nema razloga za brigu", rekao je Davor Božinović.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | Windows| i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.