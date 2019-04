Izvor: N1

U N1 Studiju uživo gostovala je Dubravka Šuica, druga na HDZ-ovoj listi za europske izbore.

Ako usporedite prethodnu listu za europske izbore i ovu danas - jeste li zadovoljni evolucijom?

"Jako sam zadovoljna, bila je dobra i 2014., dobra je i 2013. godine. 2019. je izvanredna. Nositelj liste je mladi Karlo Ressler. Često se znamo zaklinjati u mlade, govoriti 'na mladima svijet ostaje', a onda to ne provodemo u djelo. Ovog puta HDZ je jasan - mladi stručni čovjek pred doktoratom je nositelj liste. Ostatak liste kombinacija je mlađih ljudi i nas starijih - aktualne dvije zastupnice u Europskom parlamentu, troje zastupnika u Hrvatskom saboru, dva iskusna župana s više mandata. Jako dobra lista s obzirom na ravnopravnost spolova - među prvih šest četiri su žene, među prvih osam, pet žena. Lista je ravnomjerno raspoređena po cijeloj Hrvatskoj. Vjerujem da je lista pobjednička."

Imate iskustva i u parlamentu i u stranci - ne smeta vam što je nositelj liste osoba koja nema niti približno toliko iskustva?

"Ni malo me ne smeta, potiče me. On je vrlo kvalitetan i stručan čovjek. Šest je godina bio uz aktualnog premijera, tada zastupnika u Europskom parlamentu, nešto u Bruxellesu, nešto u Zagrebu. Znači, ima maksimalno znanje. Pomagat ćemo se. Mislim da je došlo vrijeme da se promijeni generacija."

Premijer Plenković rekao je da termin 'kapitalac' treba ostaviti u lovstvu. Na drugim listama pojavili su se ljudi s velikim brojem preferencijalnih glasova - Ruža Tomašić, Marijana Petir... a one više nisu na listi HDZ-a?

"HDZ je odlučio ići sam. Ovi ljude koji spominjete, te su glasove dobili na listi HDZ-a. Druga će stvar biti kada budu na drugim listama. Što se tiče termina kapitalac, to je termin za lov. Mislim da malo i vrijeđa taj izraz. Ne brine me nitko zato što je HDZ donio odluku da će ići sam na izbore. Sve ankete idu nama u prilog."

Što HDZ čini drugačijima? Suverenisti su zauzeli taj termin, lista Neovisnih za Hrvatsku pretendira na krajnju desnicu, gdje je HDZ?

"Što znači suverenist? Ako je netko suverenist, to je HDZ. Taj suverenizam je termin koji je zlouporabljen", kazala je Šuica i dodala da treba uzeti u obzir u koje će se 'političke obitelji' liste koje osvoje mandate svrstati.

"Ako govorite o Neovisnima za Hrvatsku, ne znam koja će biti opcija. Ako će to biti ona krajnje desna, ENF, ne znam što to može značiti za Hrvatsku. Takozvani Suverenisti su već u ECR-u, odnosno njihova predstavnica Ruža Tomašić. Mi smo u EPP-u - to su naše vrijednosti, demokršćanstvo i narodnjaštvo. Nitko ne može biti veći Hrvat ili Hrvatica od mene danas niti mojih kolega na listi. Svi smo mi Hrvati i kršćani. Vjerujem da su na našoj listi svi kršćani, katolici."

