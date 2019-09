Izvor: Kamil Krzaczynski / AFP

Amerikanac koji je kao dijete bio žrtva svećeničkog spolnog zlostavljanja pozvao je u utorak druge žrtve da prekinu svoju šutnju, a njegovi su odvjetnici otkrili podatak da je nadbiskupija Chicaga isplatila 80 milijuna dolara za te slučajeve spolnog zlostavljanja.

"Znam da ima još mnogo žrtava koje šute i pate. One moraju prekinuti šutnju", rekao je na tiskovnoj konferenciji Joe Iacono koji kaže da ga je kao jedanaestogodišnjaka spolno zlostavljao svećenik u njegovoj župi.

Njegov odvjetnik Jeff Anderson rekao je da je Chicaška nadbiskupija u zadnjih dvadesetak godina isplatila 80 milijuna dolara 160 žrtava. Optuženo je bilo 48 svećenika.

Zlostavljači su razriješeni službe, dodao je. Nadbiskupija nije bila dostupna za komentar na upit agencije France Pressea.

"Novac ne liječi, on neće ukloniti bol", rekao je Anderson. "No reći istinu i znati da si učinio nešto što će pomoći drugoj djeci, to pomaže", dodao je.

Katolička crkva u Americi je od izbijanja krize početkom 2000-ih isplatila više od 3 milijarde dolara u izvansudskim nagodbama, objavila je nevladina organizacija Bishop Accountability.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad | Windows| i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.