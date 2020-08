Izvor: Pixabay

Kad biste sjeli i opisali svoju savršenu vezu, popis bi vjerojatno bio prilično dug. Postoji mnogo različitih atributa u vezi koji su potrebni kako bi se postiglo istinski kompatibilno partnerstvo. Ali što ako možeš odabrati samo jedan? Koja je najvažnija kvaliteta u vezi da se osjećate ispunjeno, voljeno i sigurno? Odgovor je u zvijezdama...

Ovan (21. ožujka do 19. travnja): Strast

Ovnovi su krajnje slobodni duhovi koji žude za avanturama i istraživanjem. Potreban im je partner koji dijeli tu istu životnu strast i koji je uzbuđen da im se pridruži na bilo kojem putovanju, ma koliko bili divlji.

Bik (20. travnja do 20. svibnja): Ljubav

Ne možete naći partnera s toplijom ljubavlju od Bika. Međutim, ako imaju partnera koji ne uzvraća tu otvorenu naklonost i emocionalnu iskrenost, to može otkriti tamniju, posesivniju stranu Bika. Zato je brižan i nježan odnos ključan.

Blizanci (21. svibnja do 20. lipnja): Komunikacija

Blizanci imaju tendenciju da žive u 'oblacima' i lako mogu prštiti negativnom energijom. Otvorena, iskrena i česta komunikacija zaista je ključna kada je u pitanju ljubav Blizanaca.

Rak (21. lipnja do 22. srpnja): Ljubaznost

Ne nedostaje emocija kada su u pitanju Rakovi, i to žene. Oni su prepuni ljubavi, što je nevjerojatno. Raku je potreban partner koji će njegovim promjenama raspoloženja pristupati s ljubaznošću i razumijevanjem.

Lav (23. srpnja do 22. kolovoza): Pažnja

Lav je moćan i karizmatičan, i uglavnom to zna. Ali to ne znači, da oni to ne trebaju redovno čuti. Da bi u potpunosti bili u vezi, potreban im je partner koji izražava zahvalnost, dijeli komplimente, a što će zauzvrat pomoći da se otkrije nesebična strana Lava koju skriva duboko ispod površine.

Djevica (23. kolovoza do 22. rujna): Obzirnost

Djevice, i to djevojke definitivno mogu biti kritična skupina. Možda mislite da je s njima teško biti u vezi, ali u stvari, začudili biste se kako su Djevice obzirne prema drugima u vezi.

Vaga (23. rujna do 22. listopada): Prijateljstvo

Za Vagu, u vezi nije ništa važnije od osjećaja kao da su tim sa svojim partnerom. Najsretniji su kad imaju partnera koji je prijatelj i ljubavnik, sve u jednom.

Škorpion (23. listopada do 21. studenog): Povjerenje i poštenje

Škorpioni su poznati po strastvenom libidu, pa bi moglo biti iznenađenje da je karakterna osobina koju najviše cijene u vezi zapravo povjerenje. Kad prođete kroz tu čvrstu vanjštinu, unutra ćete naći meko srce. Oni također mogu biti ljubomorni, osim ako s partnerom nemaju tako čvrst temelj povjerenja i iskrenosti.

Strijelac (22. studenog do 21. prosinca): Humor

Put do srca Strijelca, i to žene, definitivno je kroz njihovu smiješnu stranu. Vole biti u centru pažnje i uvijek nasmijavaju ljude oko sebe. Ali čak i više od toga, vole partnera koji također zna kako zadržati osmijeh na licu.

Jarac (22. prosinca do 19. siječnja): Prihvaćanje

Oni se veći dio života osjećaju pomalo neshvaćeni. Oni su jedinstveni, pa da bi se u vezi stvarno osjećali sigurno i voljeno, potreban im je partner koji će ih 'dobiti', prihvaćati i cijeniti.

Vodenjak (20. siječnja do 18. veljače): Neovisnost

Ženke Vodenjaka vrlo su neovisna gomila. Uživaju u vlastitom društvu i neće se ispričati za to. Potreban im je prostor i vole partnera koji dijeli njihov neovisni duh.

Ribe (19. veljače do 20. ožujka): Romansa

Iznenađenje, Ribe žele romantiku! Da, kako bi se Riba osjećala sretnom i voljenom, potreban joj je partner sa starom dušom - netko tko cijeni romantiku, prenose 24sata.

